Topo

Notícias

Trump contraria democratas e nega reunião com oposição para evitar shutdown do governo dos EUA

São Paulo

23/09/2025 11h55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta terça-feira, 23, indisposição em se reunir com lideranças democratas para evitar a paralisação do governo. O Congresso precisa aprovar uma legislação de financiamento até o final deste mês para garantir a manutenção das atividades federais.

Mais cedo, representes democratas haviam afirmado que um encontro com o presidente aconteceria nesta semana.

"Depois de analisar os detalhes das exigências ridículas e pouco sérias feitas pelos democratas da minoria radical de esquerda em troca de seus votos para manter nosso próspero país aberto, decidi que nenhuma reunião com seus líderes do Congresso poderia ser produtiva", escreveu Trump, em publicação na Truth Social.

O republicano acusou a oposição de exigir mais de US$ 1 trilhão em gastos para, segundo ele, financiar seguro de saúde para imigrantes ilegais, cirurgias de transição de gênero para menores de idade e permitir a abertura das fronteiras. "Os democratas no Congresso parecem ter perdido completamente o rumo", disse.

Trump avisou que apenas dialogará com os democratas quando essas supostas demandas forem revertidas. "Aos líderes do Partido Democrata, a bola está com vocês. Aguardo ansiosamente para encontrá-los quando se tornarem realistas sobre os valores que nosso país defende", destacou.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Fotos de Gaza no museu Thyssen de Madri buscam despertar 'consciências adormecidas'

Trump afirma que Estado palestino recompensaria o Hamas

Trump chama a mudança climática de 'o maior golpe da história'

Trump diz que se reunirá com Lula na semana que vem

Chileno Alejandro Tabilo derrota Lorenzo Musetti e conquista o 3º título da carreira em Chengdu

'Discurso histórico' x 'defendendo bandido': políticos comentam Lula na ONU

Trump diz que seu governo liderará aplicação da convenção internacional sobre armas biológicas

Trump exige que Europa 'pare imediatamente' de comprar petróleo russo e acusa China e Índia

Governo Trump propõe novo processo de visto H-1B que favorece trabalhador mais qualificado

PEC sobre fundo de reparação racial não acaba com a categoria parda

Tocantins: prefeita nomeia pai, madrasta, cunhada e tio; MP pede exoneração