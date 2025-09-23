Topo

Trump anuncia na ONU que se reunirá com Lula 'na semana que vem'

23/09/2025 12h02

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (23), na Assembleia Geral da ONU, que se reunirá "na semana que vem" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio a tensões diplomáticas entre os dois países. 

"Vamos nos reunir na semana que vem, caso alguém esteja interessado", declarou Trump na ONU minutos após o discurso de Lula, no qual criticou as tarifas e sanções impostas por Washington.

