Trump alerta que EUA 'explodirá' narcotraficantes venezuelanos

23/09/2025 12h07

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou a Venezuela nesta terça-feira (23) que "explodirá" os traficantes de drogas em águas do Caribe, após três ataques fatais a lanchas que supostamente transportavam drogas na região. 

"A qualquer terrorista que esteja traficando drogas venenosas para os Estados Unidos da América: esteja avisado, nós o explodiremos", disse Trump à Assembleia Geral da ONU.

