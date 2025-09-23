Trump agora diz que Ucrânia pode recuperar todo território perdido para Rússia

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, mudou sua retórica sobre a guerra na Ucrânia nesta terça-feira, dizendo que acredita que a Ucrânia pode recuperar todo o território que a Rússia tomou desde sua invasão, embora não tenha dado nenhuma indicação de como isso afetaria a política dos EUA.

Trump fez seu comentário em uma postagem em sua plataforma Truth Social logo após se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nos bastidores da Assembleia Geral da ONU. Ele havia dito anteriormente que Kiev e Moscou teriam que ceder terras para acabar com a guerra.

"Com tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa e, em particular, da Otan, as fronteiras originais de onde essa guerra começou são uma opção", disse Trump em sua postagem.

Zelenskiy tem pressionado Trump a mostrar mais apoio ao esforço de guerra de Kiev, inclusive impondo novas e duras sanções à Rússia. Muitos ucranianos ficaram chocados quando Trump deu ao presidente russo, Vladimir Putin, um tratamento de tapete vermelho em uma cúpula em meados de agosto no Alasca, e acreditam que Moscou não vai parar sua guerra a menos que enfrente uma forte pressão externa.

Na postagem, Trump criticou a Rússia, dizendo que ela estava lutando "sem rumo" em uma guerra que uma "verdadeira potência militar" teria vencido em menos de uma semana. Mas ele não impôs sanções mais severas e ele e seus assessores pareceram indicar que Kiev deve ceder a Crimeia e partes do leste da Ucrânia para a Rússia a fim de acabar com o conflito mais mortal na Europa em 80 anos.

Em sua postagem nesta terça-feira, no entanto, Trump deu a entender que tomaria medidas mais fortes. "Putin e a Rússia estão em GRANDES problemas econômicos, e este é o momento para a Ucrânia agir", disse ele na publicação.

Trump disse que os EUA continuarão a fornecer armas aos aliados "para que a Otan faça o que quiser com elas".

