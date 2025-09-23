Topo

Notícias

Trump afirma que não acha que a Argentina 'precise de um resgate' financeiro

23/09/2025 14h04

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (23) que não acredita que a Argentina precise de "um resgate" financeiro, durante reunião com seu homólogo argentino, Javier Milei, que "está fazendo um trabalho fantástico". 

"Vamos ajudá-los, mas não acho que eles precisem de um resgate financeiro. Ele está fazendo um trabalho fantástico", declarou Trump a repórteres durante reunião com Milei, à margem da Assembleia Geral da ONU.

jz/dga/aa/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Abraço em Lula e críticas a ONU: veja a íntegra do discurso de Trump na ONU

Trump diz à ONU que mudança climática é "maior farsa" global

UOL Confere muda a classificação de suas checagens

EXCLUSIVO-Brasil vai investir US$1 bilhão em fundo para proteção de florestas, dizem fontes

Palestinos da Cisjordânia marcham para celebrar o reconhecimento de seu Estado

Trump diz que países da Otan devem derrubar aviões russos que violem seu espaço aéreo

'Homem da mala' de dinheiro preso pela PF em MG foi do gabinete de Pacheco

Mesa da Câmara pede suspensão de mandato de três dos deputados envolvidos em motim

Adultos que moram com os pais não serão notificados pela Receita Federal

Hamas rejeita acusação de Trump de que obstrui acordo de cessar-fogo em Gaza

Relator da PEC da Blindagem no Senado diz que proposta tem 'problema de constitucionalidade'