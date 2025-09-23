Trump afirma que Estado palestino recompensaria o Hamas

NOVA YORK (Reuters) - O reconhecimento de um Estado palestino seria uma recompensa muito grande para o Hamas, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta terça-feira, repetindo seu pedido de libertação dos reféns -- vivos ou mortos -- ainda mantidos pelo grupo militante em Gaza.

Trump pediu o fim imediato da guerra em Gaza. Aqueles que apoiam a paz devem se unir para exigir a libertação dos reféns, disse ele em um discurso nas Nações Unidas.

"Como se quisesse incentivar a continuidade do conflito, parte deste órgão está tentando reconhecer unilateralmente o Estado palestino. As recompensas seriam grandes demais para os terroristas do Hamas, por suas atrocidades", afirmou.

(Reportagem de Gram Slattery)