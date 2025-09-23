Topo

Notícias

Trump afirma que Estado palestino recompensaria o Hamas

23/09/2025 12h22

NOVA YORK (Reuters) - O reconhecimento de um Estado palestino seria uma recompensa muito grande para o Hamas, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta terça-feira, repetindo seu pedido de libertação dos reféns -- vivos ou mortos -- ainda mantidos pelo grupo militante em Gaza.

Trump pediu o fim imediato da guerra em Gaza. Aqueles que apoiam a paz devem se unir para exigir a libertação dos reféns, disse ele em um discurso nas Nações Unidas.

"Como se quisesse incentivar a continuidade do conflito, parte deste órgão está tentando reconhecer unilateralmente o Estado palestino. As recompensas seriam grandes demais para os terroristas do Hamas, por suas atrocidades", afirmou.

(Reportagem de Gram Slattery)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Indevida interferência', protesta entidade de juízes federais à nova investida de Trump

Especialistas da ONU denunciam que Nicarágua estende repressão além de suas fronteiras

Anvisa suspende produtos de creatina, whey, cúrcuma e chá verde; veja quais

Comboio de Trump bloqueia Macron em uma rua em Nova York

Confira a checagem do discurso de Lula na ONU

Teleprompter falha em discurso de Trump na ONU: 'Quem opera está em apuros'

A China já tem uma IA capaz de rastrear todos os submarinos?

Sanções dos EUA contra mulher de Alexandre de Moraes repercutem na imprensa internacional

Governo brasileiro confirma possibilidade de conversa entre Lula e Trump na próxima semana

Djokovic disputará o Masters 1000 de Xangai no início de outubro

Argentina estende isenção de retenciones para carnes bovina e de aves até 31/10