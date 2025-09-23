Trump afirma que Ucrânia poderia "ir além" de apenas recuperar território perdido para a Rússia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que a Ucrânia poderia recuperar o território perdido para a Rússia e "até mesmo ir além", em uma reviravolta em relação à sua posição sobre os objetivos de Kiev.
"Acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em condições de lutar e RECUPERAR todo o território (...) e, quem sabe, talvez até mesmo ir além!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social após se reunir com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em Nova York.
