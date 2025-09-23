Topo

Trump aceita reunião com líderes democratas em meio a risco de paralisação do governo

São Paulo

23/09/2025 09h21

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, vai se reunir com líderes democratas no Congresso esta semana, diante do risco iminente de paralisação do governo federal.

Trump aceitou se encontrar com o senador Chuck Schumer e o deputado Hakeem Jeffries, que pressionam por negociações à medida que o Partido Democrata se esforça para preservar programas de saúde como parte de qualquer acordo para financiar o governo além do prazo de 30 de setembro.

A reunião, ainda sem data definida, foi anunciada em comunicado dos líderes democratas publicado nesta terça-feira.

