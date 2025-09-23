Tocar em temas intocáveis até agora me dá uma esperança de mudança no Brasil, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 23, que o Brasil viveu várias tentativas de golpe e nunca puniu ninguém. Ele participa de entrevista no portal ICL Notícias. Segundo o ministro, se não se punir uma tentativa de golpe de Estado como, segundo ele, o Supremo Tribunal Federal (STF) está fazendo, os golpistas conseguem completar seu objetivo.

Haddad também afirmou que a reforma do imposto de renda aprovado durante sua gestão foi a primeira vez que o país toca no tema da desigualdade. Ele repetiu que o Brasil está entre os dez países mais desiguais do mundo.

O ministro afirmou que, aos poucos, o Brasil começa a lidar com temas antes "intocáveis" e que, com os protestos do último domingo promovidos pela esquerda volta a haver uma "chama" no país que lhe dá esperança de uma mudança para melhor do país.