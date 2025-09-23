Tocantins: prefeita nomeia pai, madrasta, cunhada e tio; MP pede exoneração

O Ministério Público do Tocantins determinou que a prefeita de Alvorada, Thaynara de Melo Moura (DEM), exonere sete parentes nomeados para cargos públicos em até dez dias, por suspeita de nepotismo.

O que aconteceu:

O Ministério Público listou sete nomeações como irregulares, todas envolvendo parentes da prefeita. O documento, assinado em 17 de setembro pelo promotor André Felipe Santos Coelho, cita o pai da prefeita, Alan Geraldo Moura, como secretário de Infraestrutura; a madrasta, Odenildes Rocha Gomes, como secretária de Assistência Social; a cunhada, Karen Muniz Marques, como controladora-geral; o tio, Gilmendes de Souza Fernandes, como diretor de Esportes; e duas tias, Nilvana Melo e Cristina França Melo, contratadas na área da Educação. Também foi incluída Liandra Viana Rosa, esposa do secretário municipal de Saúde, que ocupa o cargo de farmacêutica.

Segundo o MP, não houve comprovação de qualificação técnica compatível com os cargos. O órgão afirma que as nomeações afrontam os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição. Em caso de descumprimento, pode ser ajuizada ação civil pública por improbidade administrativa, com pedido de exoneração imediata e comunicação aos Tribunais de Contas.

O que diz a prefeitura

A gestão não confirmou se vai exonerar os servidores. Em resposta, afirmou apenas que recebeu a recomendação, está avaliando juridicamente e apresentará manifestação ao MP dentro do prazo, acompanhada da documentação exigida. A prefeitura declarou ainda compromisso com a transparência e a boa aplicação dos recursos públicos.



Leia a nota da prefeitura na íntegra:



"A Prefeitura de Alvorada, por meio da prefeita Thaynara de Melo Moura, vem esclarecer sobre a recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), relativa à análise de vínculos familiares de servidores que ocupam cargos de confiança ou funções técnicas no âmbito da administração municipal.



Em respeito às instituições e aos princípios constitucionais que norteiam a gestão pública, a Prefeitura informa que recebeu a recomendação e está avaliando, com sua assessoria jurídica e administrativa, todas as medidas cabíveis para assegurar o pleno cumprimento da legislação vigente, em especial os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.



Reafirmamos que a atual gestão tem como compromisso a transparência, o respeito às normas legais e a boa aplicação dos recursos públicos, sempre buscando garantir que os serviços prestados à população de Alvorada sejam realizados com qualidade e responsabilidade.



Por fim, a Prefeitura reitera que, dentro do prazo estabelecido, apresentará ao Ministério Público do Tocantins a devida manifestação, acompanhada da documentação necessária, reafirmando sua disposição em dialogar e cooperar com os órgãos de controle, de modo a evitar qualquer irregularidade e preservar o interesse público".

Violação de deveres

O MP afirma que o nepotismo afronta os princípios da moralidade e da impessoalidade. O documento cita o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), que considera improbidade a violação de deveres funcionais.

O STF consolidou o entendimento por meio da Súmula Vinculante 13. O texto veda a nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau da autoridade nomeante, ou de servidor em cargo de direção ou assessoramento, para funções de confiança na administração pública.

A recomendação também citou precedentes recentes. No RE 579.951, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a vedação decorre diretamente da Constituição. Já as Reclamações 22.339 (relator Edson Fachin) e 63.438 (relator Dias Toffoli) reforçaram os limites mesmo em cargos de natureza política, quando há ausência de qualificação, fraude à lei ou desvio de finalidade.

O parecer também citou juristas para reforçar a ilegalidade das nomeações. O procurador Emerson Garcia define o chamado nepotismo cruzado como "forma engenhosa de contornar a proibição direta, criando rede de favorecimentos mútuos". Já a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma que o nepotismo, em qualquer modalidade, é incompatível com a gestão pública porque substitui o critério do mérito por relações pessoais, comprometendo a eficiência e a imparcialidade.

Medidas de prevenção

O órgão também exigiu medidas de prevenção. O município deve adotar mecanismos de controle interno para impedir novas nomeações irregulares e exigir comprovação mínima de qualificação técnica em cargos de confiança ou funções técnicas.

O MP exige regras internas para coibir o nepotismo. A Promotoria afirma que não basta apenas exonerar os atuais servidores: é necessário estruturar mecanismos permanentes que garantam a observância dos princípios constitucionais e da Súmula Vinculante 13 do STF.