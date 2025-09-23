TikTok coletou dados confidenciais de crianças canadenses, segundo investigação

Por Ryan Patrick Jones e Maria Cheng

OTTAWA (Reuters) - O TikTok concordou em melhorar suas medidas para manter as crianças fora de seu site e aplicativo depois que uma investigação canadense descobriu que seus esforços para bloquear crianças e proteger informações pessoais eram inadequados, disseram autoridades canadenses de privacidade nesta terça-feira.

A investigação conjunta sobre o TikTok realizada pelo comissário de privacidade do Canadá, Philippe Dufresne, e pelas autoridades de proteção à privacidade das províncias de Quebec, Colúmbia Britânica e Alberta, constatou que centenas de milhares de crianças canadenses acessavam o TikTok todos os anos, apesar de a empresa declarar que sua plataforma não se destina a menores de 13 anos.

A investigação também descobriu que o TikTok coletou informações pessoais confidenciais de "um grande número" de crianças canadenses e as utilizou para marketing online e direcionamento de conteúdo.

"O TikTok coleta grandes quantidades de informações pessoais sobre seus usuários, incluindo crianças. Esses dados estão sendo usados para direcionar o conteúdo e os anúncios que os usuários veem, o que pode ter impactos prejudiciais, principalmente para os jovens", disse Dufresne em uma coletiva de imprensa anunciando os resultados da investigação.

Em resposta à investigação, o TikTok concordou em aprimorar os métodos de controle de idade para manter os usuários menores de idade fora da plataforma e melhorar suas comunicações para que os usuários, especialmente os mais jovens, entendam como seus dados podem ser usados, disse Dufresne.

A empresa também concordou com mudanças no decorrer da investigação, de acordo com os comissários de privacidade. Elas incluem impedir que os anunciantes tenham como alvo usuários menores de 18 anos, exceto com base em categorias gerais, como idioma e localização aproximada, e expandir as informações de privacidade disponíveis para os usuários canadenses.

Um porta-voz do TikTok disse que a empresa está satisfeita com o fato de os comissários terem concordado com várias de suas propostas "para fortalecer ainda mais" sua plataforma para os canadenses.

"Embora discordemos de algumas das conclusões, continuamos comprometidos em manter uma forte transparência e práticas de privacidade", disse o porta-voz em um comunicado.

O porta-voz não especificou com quais conclusões o TikTok discordava.

O Canadá se junta a governos e órgãos reguladores de todo o mundo que vêm examinando o TikTok devido a preocupações de que a China possa usar o aplicativo para coletar dados de usuários ou promover seus interesses. O TikTok é de propriedade da empresa chinesa ByteDance Ltd, embora o presidente dos EUA, Donald Trump, esteja trabalhando com a China em um acordo que exige que os ativos norte-americanos do TikTok sejam transferidos para proprietários norte-americanos.

As duas maiores instituições de formulação de políticas da União Europeia baniram o TikTok dos telefones dos funcionários, enquanto o Senado dos EUA aprovou em dezembro um projeto de lei para impedir que funcionários federais usem o aplicativo em dispositivos de propriedade do governo.

Ottawa começou a investigar o plano do TikTok de investir e expandir seus negócios no Canadá em 2023. A análise levou a uma ordem do governo que exigia que a empresa encerrasse suas operações no Canadá devido a preocupações com a segurança nacional, o que o TikTok está contestando.