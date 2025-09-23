Topo

Notícias

Texto de Renan Calheiros para IR taxa em 10% lucros e dividendos acima de R$ 50 mil/mês

Brasília

23/09/2025 11h29

O texto alternativo de isenção de Importo de Renda (IR) apresentado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) prevê que lucros e dividendos acima de R$ 50 mil por mês serão taxados em 10%. Abaixo deste valor, haverá isenção. O projeto está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado desta terça-feira, 23. A taxa de 10% também valerá para os dividendos enviados ao exterior.

"Os lucros e dividendos permanecem isentos até o limite de R$ 50.000,00 mensais, preservando pequenos e médios investidores, mas passam a ser tributados a partir desse valor, mediante retenção de 10% na fonte", argumenta o senador.

O projeto original, de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), pedia uma tributação de 15%. Renan reduziu o porcentual e igualou ao texto aprovado por comissão da Câmara.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Fotos de Gaza no museu Thyssen de Madri buscam despertar 'consciências adormecidas'

Trump afirma que Estado palestino recompensaria o Hamas

Trump chama a mudança climática de 'o maior golpe da história'

Trump diz que se reunirá com Lula na semana que vem

Chileno Alejandro Tabilo derrota Lorenzo Musetti e conquista o 3º título da carreira em Chengdu

'Discurso histórico' x 'defendendo bandido': políticos comentam Lula na ONU

Trump diz que seu governo liderará aplicação da convenção internacional sobre armas biológicas

Trump exige que Europa 'pare imediatamente' de comprar petróleo russo e acusa China e Índia

Governo Trump propõe novo processo de visto H-1B que favorece trabalhador mais qualificado

PEC sobre fundo de reparação racial não acaba com a categoria parda

Tocantins: prefeita nomeia pai, madrasta, cunhada e tio; MP pede exoneração