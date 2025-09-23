Texto de IR de Renan Calheiros prevê isenção total de R$ 5 mil e parcial de R$ 7 mil

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) apresentou seu relatório ao projeto alternativo que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR). O texto de Renan prevê isenção total para salários até R$ 5 mil, tal como a proposta defendida pelo governo e que tramita na Câmara. O projeto está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado desta terça-feira, 23.

Renan limita a faixa de descontos até R$ 7 mil. O texto na Câmara estabelece limite de R$ 7.350.

"O mecanismo de redução decrescente até o limite de R$ 7.000,00 evita descontinuidade e assegura progressividade, beneficiando milhões de trabalhadores e corrigindo parcialmente a defasagem histórica da tabela do IRPF", argumenta o senador.