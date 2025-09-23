Teleprompter falha em discurso de Trump na ONU: 'Quem opera está em apuros'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve problemas com o teleprompter durante seu discurso na 80ª Assembleia Geral da ONU, que ocorre hoje em Nova York.

O que aconteceu

O equipamento falhou logo no início do pronunciamento. "Não me importo com fazer esse discurso sem um teleprompter, porque o teleprompter não está funcionando. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com você, e assim você fala do coração. Eu só posso dizer que quem está operando este teleprompter está em apuros", brincou o presidente.

Trump aproveitou a falha para criticar a ONU. Citando uma escada rolante quebrada e o defeito do teleprompter, o presidente norte-americano sugeriu que faz um trabalho diplomático melhor do que o órgão internacional. "É muito ruim que eu tenha que fazer essas coisas em vez das Nações Unidas", disse.

Estas são as duas coisas que eu ganhei das Nações Unidas: uma escada rolante ruim e um teleprompter quebrado. Muito obrigado. E, a propósito, está funcionando agora [o teleprompter]. Donald Trump, durante discurso na 80º Assembleia Geral da ONU

23.set.2025 - Donald Trump discursa na 80ª Assembleia Geral da ONU; ele tinha uma cópia física do pronunciamento Imagem: Spencer Platt/Getty Images via AFP

Trump levou alternativa ao teleprompter. O republicano tinha uma cópia impressa do discurso ao púlpito da Assembleia Geral.

Após o discurso, o presidente voltou a mencionar o defeito no equipamento. Em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, Donald Trump se valeu novamente das falhas para alfinetar a ONU.

O teleprompter quebrou e a escada rolante parou de repente enquanto subíamos para o púlpito, mas ambos os incidentes provavelmente tornaram o discurso mais interessante do que teria sido de outra forma. É sempre uma honra falar nas Nações Unidas, mesmo que os equipamentos deles sejam um tanto falhos. Donald Trump

Não é a primeira vez que Trump tem problemas com o teleprompter. Em 2019, durante seu primeiro mandato, ele discursou no Dia da Independência dos EUA e recebeu críticas por alguns erros cometidos sobre fatos históricos. "Na metade da frase, o teleprompter desligou", disse Trump a jornalistas em resposta a uma pergunta sobre um dos erros.