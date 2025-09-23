Topo

Notícias

Taxas de juros podem cair, mas é preciso ficar atento à inflação, diz presidente do Fed

São Paulo

23/09/2025 17h53

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta terça-feira, 23, que as taxas de juros podem cair, mas é preciso ficar atento à inflação.

Em entrevista à ABC Live, o dirigente comentou que o impacto maior das tarifas será nos bens, ainda mais se materiais como aço e cobre continuarem a serem taxados.

Goolsbee ainda defendeu a independência do BC norte-americano, afirmando que ela é "criticamente importante". "Governo falar o que o banco central deve fazer é muito perigoso", pontuou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Fechamento do mercado financeiro

Chile indicará ex-presidente Bachelet para secretária-geral da ONU

Milan vence Lecce (3-0) e avança às oitavas da Copa da Itália

Greta Thunberg diz que reconhecimento do Estado palestino deve ser acompanhado de ação real

Mulher que se arrependeu consegue mudar nome da filha após ir à Justiça

Primeira missão tripulada do programa Artemis ao redor da Lua está programada para abril

Homem é considerado culpado de tentativa de assassinato em plano para matar Trump no clube de golfe da Flórida

Justiça censura texto que mostra político reclamando de propina parcelada

Incêndio em igreja do Canadá foi acidental; não há relação com 'islâmicos'

Jimmy Kimmel volta ao ar nos EUA, mas enfrenta boicote parcial

Zelensky exalta 'grande mudança' em postura de Trump sobre Ucrânia