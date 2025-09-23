Topo

Notícias

Taxas de juros acompanham dólar estável após ata do Copom e com Haddad no radar

São Paulo

23/09/2025 09h23

Os juros futuros operam estáveis em toda a curva na manhã desta terça-feira, 23, acompanhando o movimento do dólar ante o real, após a leitura da ata do Copom. Investidores monitoram a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e esperam pelos dados de arrecadação federal de agosto (10h30).

Às 9h13, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,020%, de 14,028% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,230%, de 13,226%, e o para janeiro de 2031 subia a 13,425%, de 13,409% no ajuste de segunda-feira (22).

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

PF investiga fraude de R$ 40 milhões em contratos na Prefeitura de BH

Trump volta a discursar na ONU com a América Latina na expectativa

Reconhecimento do Estado palestino não traz alívio aos exaustos habitantes de Gaza

Atividade empresarial da zona do euro alcança seu maior crescimento em 16 meses

Discurso de Macron na ONU está "fora de sintonia" e é "ultrapassado", diz jornalista palestino

Artista iraniana-americana Neshat apresenta em Paris sua 'Aida', reflexo da 'brutalidade da guerra'

Dinamarca associa drones no aeroporto de Copenhague a ataques híbridos em toda Europa

Quem reconhece o Estado da Palestina, quem não reconhece e por que isso importa?

Tocar em temas intocáveis até agora me dá uma esperança de mudança no Brasil, diz Haddad

[Coluna Mirem-se no exemplo de Chico, Gil e Caetano

Com quantas faltas Eduardo Bolsonaro pode ser cassado; entenda regra