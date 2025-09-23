Super tufão Ragasa atinge Hong Kong com ventos intensos e chuva forte

HONG KONG (Reuters) - O super tufão Ragasa, ciclone tropical mais poderoso do mundo neste ano, atingiu Hong Kong com ventos de força de furacão e chuvas torrenciais na quarta-feira (horário local, ainda terça-feira em Brasília), quando a cidade fechou e mais de 700 voos foram cancelados.

As estradas ficaram desertas, e autoridades instruíram as pessoas a ficarem em casa, enquanto ondas gigantescas atingiram partes da costa leste e sul do centro financeiro asiático.

Com ventos de até 200 km/h, o Ragasa chegará perto da cidade nas próximas horas, contornando cerca de 100km ao sul do território densamente povoado.

A expectativa é que ele mantenha a intensidade de super tufão à medida que se aproxima da costa da província chinesa de Guangdong, onde vivem mais de 125 milhões de pessoas, e onde deve atingir a costa entre o meio-dia e o final da quarta-feira (horário local).

O Ragasa já passou pelo norte das Filipinas e por Taiwan.

O tufão provocou pânico nas compras nesta semana, com as pessoas se amontoando nos supermercados, deixando pouca coisa nas prateleiras e, em alguns casos, fazendo filas de horas para comprar produtos, em meio a temores de que as lojas pudessem ficar fechadas por dois dias.

À medida que o tufão se aproximava, os moradores colaram fita adesiva nas janelas, na esperança de minimizar o perigo de estilhaços de vidro.

Hong Kong emitiu o sinal 10 de tufão, seu aviso mais alto, no início da quarta-feira, o que exige o fechamento de empresas e serviços de transporte.

Autoridades emitiram o sinal âmbar de tempestade, prevendo a continuação de chuvas fortes, com algumas ruas já parcialmente inundadas, de acordo com o South China Morning Post.

Também alertaram para o aumento do nível do mar, dizendo que poderia ser semelhante ao observado durante o tufão Hato em 2017 e o tufão Mangkhut em 2018, que causaram bilhões de dólares em danos.

O governo disse que abriu 49 abrigos temporários em vários distritos e que 727 pessoas buscaram refúgio nos abrigos.

A Bolsa de Valores de Hong Kong permanecerá aberta. Ela mudou sua política no final do ano passado para continuar negociando independentemente do clima.

As autoridades de Guangdong deslocaram mais de 770.000 pessoas, informou a emissora estatal CCTV.

No centro de jogos de azar de Macau, próximo a Hong Kong, as autoridades também emitiram o sinal de alerta 10.

