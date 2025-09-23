Sakamoto: STF vai tirar Eduardo da eleição, o que é ótimo para Tarcísio

O Supremo Tribunal Federal deve tornar Eduardo Bolsonaro inelegível e retirá-lo da disputa em 2026, avalia o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL. Segundo Sakamoto, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República por coação à Justiça coloca o deputado em rota de condenação colegiada, o que pode facilitar o caminho para Tarcísio de Freitas como principal nome da direita nas próximas eleições presidenciais.

A denúncia da Procuradoria Geral da República contra ele, contra Paulo Figueiredo, neto do último ditador brasileiro, já indica uma coisa que é importantíssima, que não está sendo muito falada. Eduardo Bolsonaro vai estar muito provavelmente fora das eleições de 2026. A condenação de Eduardo Bolsonaro por coação, que é uma condenação colegiada, que vai ser feita na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, vai retirá-lo das eleições de 2026 porque vai torná-lo inelegível. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O STF vai tirar Eduardo Bolsonaro da eleição de 2026, não adianta ele estar falando que vai mudar de partido, não vai adiantar porque ele vai estar inelegível. E isso, é claro, facilita bastante o caminho para Tarcísio de Freitas, que neste momento está paparicando Bolsonaro, para dizer o mínimo, e muitas vezes atropelando a democracia com seus discursos, dizendo que não acredita na Justiça, atacando Alexandre de Moraes. Leonardo Sakamoto

Sakamoto avalia que, sem Eduardo na disputa, Tarcísio não terá concorrência direta pelo eleitorado bolsonarista e pode herdar capital político importante.

O Tarciso vem, na verdade, se mostrando um bolsonarista raiz nesse seu comportamento e aí isso abre caminho, porque não vai dividir votos com Eduardo Bolsonaro. Então, a primeira consequência, olha que doideira, ao trair o Brasil, o Eduardo Bolsonaro expulsou a si mesmo da eleição de 2026. Leonardo Sakamoto

