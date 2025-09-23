Topo

Sakamoto: STF vai tirar Eduardo da eleição, o que é ótimo para Tarcísio

23/09/2025 09h53

O Supremo Tribunal Federal deve tornar Eduardo Bolsonaro inelegível e retirá-lo da disputa em 2026, avalia o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL. Segundo Sakamoto, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República por coação à Justiça coloca o deputado em rota de condenação colegiada, o que pode facilitar o caminho para Tarcísio de Freitas como principal nome da direita nas próximas eleições presidenciais.

A denúncia da Procuradoria Geral da República contra ele, contra Paulo Figueiredo, neto do último ditador brasileiro, já indica uma coisa que é importantíssima, que não está sendo muito falada. Eduardo Bolsonaro vai estar muito provavelmente fora das eleições de 2026. A condenação de Eduardo Bolsonaro por coação, que é uma condenação colegiada, que vai ser feita na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, vai retirá-lo das eleições de 2026 porque vai torná-lo inelegível.Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O STF vai tirar Eduardo Bolsonaro da eleição de 2026, não adianta ele estar falando que vai mudar de partido, não vai adiantar porque ele vai estar inelegível. E isso, é claro, facilita bastante o caminho para Tarcísio de Freitas, que neste momento está paparicando Bolsonaro, para dizer o mínimo, e muitas vezes atropelando a democracia com seus discursos, dizendo que não acredita na Justiça, atacando Alexandre de Moraes.Leonardo Sakamoto

Sakamoto avalia que, sem Eduardo na disputa, Tarcísio não terá concorrência direta pelo eleitorado bolsonarista e pode herdar capital político importante.

O Tarciso vem, na verdade, se mostrando um bolsonarista raiz nesse seu comportamento e aí isso abre caminho, porque não vai dividir votos com Eduardo Bolsonaro. Então, a primeira consequência, olha que doideira, ao trair o Brasil, o Eduardo Bolsonaro expulsou a si mesmo da eleição de 2026.Leonardo Sakamoto

