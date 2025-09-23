Solicitante de asilo é condenado por agressões sexuais que provocaram protestos no Reino Unido

Um etíope solicitante de asilo foi condenado, nesta terça-feira (23), a um ano de prisão por agredir sexualmente uma adolescente e uma mulher. Na últimas semanas, o caso desencadeou uma série de protestos anti-imigração no Reino Unido.

Hadush Kebatu foi detido em 8 de julho em Epping, no nordeste de Londres, depois de tentar repetidamente beijar uma menina de 14 anos e tocar suas pernas, além de fazer comentários sexualmente explícitos.

Ele também agrediu sexualmente uma mulher, colocando uma mão em sua coxa, quando esta interveio para impedir suas interações com a menina.

Segundo a polícia, Kebatu declarou ter 38 anos, mas os registros judiciais indicam que ele tem 41.

"Para mim, é evidente que sua vergonha e remorso não se devem aos crimes que cometeu, mas às consequências que tiveram", disse o juiz Christopher Williams ao proferir a sentença.

Williams declarou Kebatu culpado de cinco crimes, entre eles dois de agressão sexual, após um julgamento de três dias que terminou em 4 de setembro.

Kebatu estava hospedado no Bell Hotel em Epping, que também abrigava outros 130 solicitantes de asilo e que se tornou alvo de múltiplos protestos após sua detenção.

As manifestações, alimentadas pelas redes sociais, se espalharam rapidamente para outras cidades e provocaram contramanifestações.

A advogada de Kebatu indicou durante a audiência que seu cliente deseja ser expulso após cumprir sua pena.

O Ministério do Interior recusou-se a comentar casos individuais, mas lembrou que o Reino Unido deporta "os estrangeiros que cometem crimes graves em nosso país".

O governo de Keir Starmer comprometeu-se a pôr fim, até 2029, ao alojamento dos solicitantes de asilo em hotéis, uma solução onerosa para os contribuintes.

Cerca de 32 mil pessoas que solicitaram asilo estão alojadas em hotéis, o que representa 30% do total, segundo os últimos dados oficiais disponíveis de junho, que também mostram um nível recorde de solicitações ? mais de 111 mil em um ano.

pdh-ctx/har/cbr/meb/mb/lm/aa

© Agence France-Presse