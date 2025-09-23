Topo

EUA derrubam 100 mil chips e 300 servidores para bloquear celulares em NY

Mais de 100.000 chips foram encontrados entre equipamentos capazes deprejudicar comunicações em Nova York - Serviço Secreto dos Estados Unidos
Mais de 100.000 chips foram encontrados entre equipamentos capazes deprejudicar comunicações em Nova York Imagem: Serviço Secreto dos Estados Unidos
do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 10h47

Uma rede de cartões SIM ilícitos e capazes de fazer ataques à rede de telecomunicações foi desfeita hoje perto da sede da ONU, em Nova York. Descoberta foi horas antes da Assembleia Geral, que reúne líderes políticos de todo o mundo.

O que aconteceu

Rede tinha capacidade de desativar torres de celular e poderia interferir na resposta de serviços de emergência na região. Em comunicado, o Serviço Secreto dos Estados Unidos afirmou que o serviço ilegal era "abrangente" e contava com mais de 100 mil cartões SIM e 300 servidores.

Equipamentos, que não foram detalhados pela polícia, estavam em um raio de 56 quilômetros da sede da ONU. Segundo a polícia, eles poderiam interferir nas comunicações de toda a cidade de Nova York.

Polícia investiga se a rede criminosa tinha como intuito interferir na assembleia. "Continuaremos trabalhando para identificar os responsáveis e suas intenções", afirmou o diretor do Serviço Secreto, Matt McCool, em vídeo divulgado pelo órgão, que é responsável pela segurança da assembleia. Descoberta veio após meses de ameaças sofridas por integrantes de alto cargo no governo dos EUA.

Análise dos chips sugere que sistema tenha ligação com ao menos uma nação estrangeira, afirmou uma fonte ao jornal The New York Times. Segundo a publicação, criminosos conhecidos pelas autoridades policiais dos EUA e membros de cartéis também podem estar envolvidos na trama criminosa. A nação estrangeira em questão não foi divulgada pelas autoridades.

