FGTS: veja quando você pode fazer o saque-aniversário 2025

O governo federal já publicou o calendário oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. A liberação segue o mês de nascimento do trabalhador, permitindo, por exemplo, que quem nasceu em janeiro tenha acesso ao dinheiro logo no início do ano.

Calendário 2025 do saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro: de 2/01 a 31/03

Fevereiro: de 3/02 a 30/04

Março: de 3/03 a 30/05

Abril: de 1º/04 a 30/06

Maio: de 2/05 a 31/07

Junho: de 2/06 a 29/08

Julho: de 1º/07 a 30/09

Agosto: de 1º/08 a 31/10

Setembro: de 1º/09 a 28/11

Outubro: de 1º/10 a 30/12

Novembro: de 3/11 a 30/01/2026

Dezembro: de 1º/12 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e autoriza o trabalhador a retirar anualmente uma parte do saldo disponível em sua conta do FGTS, sempre no mês de aniversário. Porém, quem opta por essa forma de saque não tem direito de resgatar o valor total em caso de demissão sem justa causa, podendo sacar apenas a multa rescisória.

Já na regra tradicional do saque-rescisão, o trabalhador demitido sem justa causa pode acessar o saldo integral do FGTS, além da multa rescisória, quando aplicável.

O saque-aniversário é disponibilizado a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser feito dentro de um prazo de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é facultativa e pode ser realizada pelo aplicativo ou pelo site oficial do FGTS. O trabalhador deve indicar uma conta bancária para receber os valores, que ficam disponíveis em até 5 dias úteis após a solicitação, se feita no mês de aniversário.

O aplicativo também possibilita o retorno à modalidade de saque-rescisão, desde que não haja antecipação contratada. No entanto, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês seguinte ao pedido.

Qual é o valor do saque-aniversário?

O cálculo é feito com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o montante das contas do FGTS, somada a uma parcela adicional que depende do saldo disponível.

Faixas de retirada:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900