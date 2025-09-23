Samara Felippo: 'Se você só é feliz ao ter um parceiro, reveja sua vida'

A atriz Samara Felippo tornou-se uma voz potente de assuntos importantes na maturidade, como a busca pelo amor-próprio, pela construção de identidade e a possibilidade de ser feliz sem precisar de um par romântico.



Em entrevista a Flávia Alessandra, no VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL realizado no dia 20 de setembro, Samara lembrou que em nossa sociedade foi criada uma dependência emocional na mulher, que culturalmente acredita que precisa ter um amor romântico, uma alma gêmea. Ela afirmou que o entendimento sobre isso e de que o amor-próprio deve ser uma prioridade veio com a experiência.

"Caramba, se você só consegue ver sentido na sua vida se está com uma pessoa, com um parceiro, por mais legal que ele seja, reveja a sua vida. A minha vida tem sentido, e esse sentido não está nas minhas filhas nem no meu parceiro."

Imagem: Mariana Pekin/UOL

A atriz, que está em um relacionamento há muitos anos, disse que a parceria deu certo por outra conquista que a maturidade trouxe: saber exatamente o que ela não quer mais para ela, o que não aceita mais em uma relação. "A gente saber o que não quer já é um passo e tanto."

Uma voz para as novas gerações

Imagem: Mariana Pekin/UOL

Mãe de duas adolescentes, Samara diz que tenta transmitir para as filhas o que ela aprendeu muito tarde. "Mas essa maturidade uma pessoa jovem também pode ter a partir do momento em que vamos passando informações?", acredita a atriz.

Segundo ela, sua própria liberdade é um exemplo para que as meninas entendam que podem fazer o que quiserem dentro da consciência e dos limites delas.

Imagem: Mariana Pekin/UOL

"Sinto falta de, nos meus 20 e poucos anos, não ter ouvido mulheres mais conscientes para me inspirar e me dar força para continuar. Então, espero que minhas falas, que às vezes sou tão atacada por elas, gerem consciência e aprendizado (nas mulheres), para que venha aí uma geração mais potente", disse a atriz.

Samara também falou sobre os desafios profissionais e a cobrança por padrões de beleza no meio artístico. Ela disse que só se libertou de exigências externas ao decidir que queria ser dona de sua própria história.

"Rejeitei relacionamentos abusivos, dependências emocionais e expectativas impostas. Hoje, minha felicidade vem do que construo para mim e para minhas filhas", afirma.

Samara Felippo e Flávia Alessandra no VivaBem no Seu Tempo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Ao falar sobre autocuidado, Samara diz que encontrou na musculação uma forma de envelhecer com saúde e longevidade. "Eu rebolo minha bunda nas festas. Quero ter coxa para descer até o chão até [quando estiver] 'veia'", brinca. Praticante de Muay Thai, a atriz afirma que o esporte a ajuda no sono, a ter mais disposição e a canalizar a raiva.

Ao longo desta semana, você vai acompanhar no UOL tudo o que aconteceu no VivaBem no Seu Tempo, evento destinado ao público 45+ que teve patrocínio de Vitasay e Sou Única, Sou Muitas, uma campanha de Libbs, além de apoio da Academia Evoque.

Luiz Fernando Guimarães: 'Chorei por 3 horas ao conhecer meus filhos'

Em conversa com Flávia Alessandra no VivaBem no Seu Tempo, o ator e humorista Luiz Fernando Guimarães contou sobre a experiência de se tornar pais ao 70 anos. Assista à entrevista completa no vídeo abaixo.