Topo

Economia

Salário mínimo aumentou em 2025; veja valor atual após o reajuste

Salário mínimo - Getty Images
Salário mínimo Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

23/09/2025 05h00

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O motivo de a atualização só aparecer neste mês, embora tenha entrado em vigor em janeiro, é que os salários são pagos no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção passa a constar apenas no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um trabalhador pode receber de forma legal ao desempenhar atividade remunerada. Além disso, serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.

O montante de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106, o que equivale a um reajuste de 7,5%, percentual superior à inflação do período. Ainda assim, o valor ficou abaixo do que poderia ser, em razão das medidas de contenção de gastos aprovadas no fim de 2024.

Mudança na fórmula

O modelo antigo de cálculo previa a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial — acrescida da variação do PIB (Produto Interno Bruto). Seguindo essa regra, o valor do mínimo chegaria a R$ 1.525.

Com as alterações, foi inserido um terceiro critério: um limite de 2,5% para aumento das despesas. Assim, mesmo que o PIB tenha registrado 3,2%, apenas o teto de 2,5% pôde ser considerado.

Impactos

O salário mínimo influencia diretamente aposentadorias, em especial as pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e também programas sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar reajustes maiores que possam gerar pressões excessivas sobre o orçamento em momentos de ajuste fiscal.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Trabalho invisível: mergulhadores ficam 5h debaixo d'água 'limpando' navios

Isenção do IR na Câmara pode ser adiada novamente, e Motta admite mudanças

FGTS: veja quando você pode fazer o saque-aniversário 2025

Advogado treinava por repetição; com IA isso não funciona, diz Demarest

Salário mínimo aumentou em 2025; veja valor atual após o reajuste

Calendário do INSS de setembro: veja todas as datas de pagamento

Bolsa Família 2025: veja calendário completo de pagamentos em outubro

Santander abre leilão com mais de 300 imóveis e tem casa por R$ 37 mil

Práticos, porém mais custosos, ETFs de criptomoedas crescem no Brasil

Governo anuncia aumento de bloqueio de gastos no ano para R$ 12,1 bi