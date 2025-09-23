Topo

Relator apresenta parecer contra PEC da Blindagem: 'Protege autor de crime'

Relator da PEC da Blindagem considera que ela atrairia facções criminosas para a política - Edilson Rodrigues - 28.fev.2024/Agência Senado
Felipe Pereira
Do UOL, em Brasília

23/09/2025 20h02

Relator da PEC da Blindagem na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou parecer considerando a proposta inconstitucional. A sessão que vai discutir o tema deve ocorrer amanhã.

O que aconteceu

O senador apresentou uma série de argumentos para derrubar a proposta. No final de semana, houve manifestações pelo Brasil pedindo a rejeição do projeto que restringe a abertura de processos criminais contra deputados e senadores. As ações só poderiam ser instauradas após autorização do Congresso. O mesmo valeria para presidente de partidos.

Sessão que vai analisar o projeto deve acorrer amanhã. Além do relator, o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), é contra a PEC. Eles consideram que o projeto que impede investigações contra parlamentares levará facções como PCC e Comando Vermelho a entrarem na política. As organizações criminosas elegeriam deputados e senadores e seus líderes virariam presidentes de partidos menores.

O relatório de Vieira é duro com o projeto. "A presente PEC teria o real objetivo de proteger autores de crimes graves como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o que configura claro desvio de finalidade".

Mesmo que a proposta seja derrotada na CCJ, há brechas para continuar a tramitação. Senadores favoráveis podem entrar com recursos e, se alcançarem as assinaturas mínimas, a PEC da Blindagem vai a plenário.

Votamos pela inconstitucionalidade, injuridicidade e rejeição da Proposta de Emenda Constitucional.
Trecho do relatório

Os argumentos do relator

Vieira dividiu o projeto em três principais pontos. O senador lembrou que vários deputados acionaram o STF e usou argumentos jurídicos para embasar sua conclusão de que a PEC é inconstitucional.

O relator começou confrontando a alegação que o projeto defende o mandato parlamentar. Ele escreveu que a consequência é exatamente a contrária porque a PEC deixa as "portas abertas para a transformação do Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todo o país".

Vieira disse que o interesse na aprovação foi retardar ou impedir investigações. "O que efetivamente se pretende não é dar condições plenas aos parlamentares para exercerem sua atividade-fim, mas blindá-los das penas e demais consequências legais do cometimento de crimes das mais variadas espécies."

O relator lembrou que enquanto houve blindagem, somente um deputado foi investigado. O senador disse que entre 1988 e 2001 havia a necessidade do Congresso autorizar inquéritos policiais. Neste período, houve 300 pedidos de autoridades para apurar indícios de crime e uma única permissão - um deputado acusado de receptação de veículo roubado.

O voto secreto também foi alvo do relatório. Além de exigir maioria do Congresso, a PEC da Blindagem estabelece voto secreto. Vieira escreveu que a transparência deve ser regra.

Estender a blindagem a presidente de partidos foi criticado. O relator chamou esta parte da PEC de "distorção". Ele ressaltou que prerrogativas são direito de "ocupantes de elevados cargos públicos", como deputados e senadores que conquistam o cargo nas urnas.

