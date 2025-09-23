Topo

Notícias

Reforça a imunidade e diminui inflamações: benefícios do chá de pau d'arco

Chá de pau d"arco é feito a partir da casca de árvores do gênero Tabebuia, conhecidas como ipê - iStock
Chá de pau d'arco é feito a partir da casca de árvores do gênero Tabebuia, conhecidas como ipê Imagem: iStock
do UOL

Samantha Cerquetani

Colaboração para VivaBem

23/09/2025 16h30

O chá de pau d'arco é feito a partir da casca de árvores do gênero Tabebuia, conhecidas como ipê, encontradas em várias regiões da América do Sul. A infusão tem um sabor amadeirado e levemente amargo.

Em sua composição, destacam-se compostos como flavonoides, alcaloides e taninos, além de substâncias antioxidantes. A seguir, veja os principais benefícios da bebida e possíveis contraindicações.

Relacionadas

Brasil lidera lista dos melhores hospitais da América Latina: veja ranking

'Eu me sentia sozinha como nunca': quando a depressão entra no casamento

Brasil tem 6 hospitais entre os 15 melhores da América Latina; veja ranking

1. É fonte de antioxidantes

O chá de pau d'arco contém compostos como a quercetina e outros flavonoides, que atuam combatendo os radicais livres no organismo. Por isso, ajuda a proteger as células contra danos oxidativos, envelhecimento precoce e diminui o risco de algumas doenças crônicas.

2. Reforça a imunidade

A bebida contém compostos como lapachol, quercetina, flavonoides, taninos e ácidos fenólicos, ligados ao fortalecimento das defesas do organismo. Portanto, ajuda na proteção contra microrganismos e manutenção do equilíbrio do sistema imunológico.

3. Melhora a digestão

Na medicina popular, o chá é utilizado para amenizar azia e outros desconfortos digestivos. Porém, as evidências científicas sobre esse efeito ainda são limitadas e mais estudos são necessários para confirmar sua eficácia.

4. Contribui com a saúde cardiovascular

Os flavonoides, taninos e outros compostos do chá de pau d'arco podem atuar na proteção das paredes dos vasos sanguíneos. Dessa forma, contribui para uma circulação mais saudável, reduzindo a inflamação crônica e o estresse oxidativo, fatores que aumentam o risco de doenças cardíacas.

5. Diminui inflamações

Os compostos presentes no chá de pau d'arco, como flavonoides e taninos, reduzem substâncias que provocam inflamação no organismo. Por isso, contribui para alívio de desconfortos leves e protege as células contra processos inflamatórios.

6. Pode diminuir sintomas de ansiedade

O chá é conhecido por promover relaxamento e bem-estar. Seu consumo pode contribuir para diminuir a tensão e aliviar o estresse do dia a dia.

7. Protege a saúde bucal

Compostos do chá de pau d'arco, como lapachol, b-lapachone, flavonoides e taninos, apresentam propriedades antimicrobianas leves. A bebida pode ajudar na proteção da boca e da gengiva, embora ainda sejam necessários mais estudos para comprovar o benefício.

8. Auxilia na cicatrização

A presença do lapachol e flavonoides pode ajudar na recuperação de pequenas feridas na pele. Essas substâncias atuam na redução de inflamações locais e protegem as células durante o processo de regeneração.

9. Apoia a função cerebral

Os antioxidantes do chá de pau d'arco protegem as células do sistema nervoso contra os danos causados pelo estresse oxidativo. Essa proteção contribui para preservar a capacidade cognitiva e o funcionamento saudável do cérebro.

Quantidade recomendada e como consumir

A recomendação é ingerir uma a duas xícaras do chá de pau d'arco por dia, usando 1 a 2 colheres de chá da casca.

A infusão deve permanecer 10 a 15 minutos em água quente antes do consumo, garantindo a extração adequada dos compostos ativos.

Contraindicações

O chá de pau d'arco não é indicado para gestantes e lactantes, devido à falta de informações sobre possíveis efeitos sobre o bebê.

Pessoas que utilizam anticoagulantes ou que têm problemas no fígado ou nos rins devem evitar a bebida, pois ela pode interferir na coagulação e sobrecarregar esses órgãos.

O consumo em quantidades elevadas pode provocar náuseas, diarreia e aumento do risco de sangramentos.

Fonte: Tarcila Campos, nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Homem é considerado culpado de tentativa de assassinato em plano para matar Trump no clube de golfe da Flórida

Justiça censura texto que mostra político reclamando de propina parcelada

Incêndio em igreja do Canadá foi acidental; não há relação com 'islâmicos'

Jimmy Kimmel volta ao ar nos EUA, mas enfrenta boicote parcial

Zelensky exalta 'grande mudança' em postura de Trump sobre Ucrânia

Nenhuma empresa afetada pelas tarifas dos EUA ficará para trás, diz Mercadante

CTC identifica fungo causador da murcha da cana

Assunto do visto dos EUA é 'página virada', diz Jorge Messias

Zelensky diz que China poderia obrigar a Rússia a parar guerra na Ucrânia

Preços do petróleo fecham em alta após novas ameaças de Trump contra a Rússia

PL recorre de veto a Eduardo como líder e diz que Motta descumpriu acordo