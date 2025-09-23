Reforça a imunidade e diminui inflamações: benefícios do chá de pau d'arco

O chá de pau d'arco é feito a partir da casca de árvores do gênero Tabebuia, conhecidas como ipê, encontradas em várias regiões da América do Sul. A infusão tem um sabor amadeirado e levemente amargo.

Em sua composição, destacam-se compostos como flavonoides, alcaloides e taninos, além de substâncias antioxidantes. A seguir, veja os principais benefícios da bebida e possíveis contraindicações.

1. É fonte de antioxidantes

O chá de pau d'arco contém compostos como a quercetina e outros flavonoides, que atuam combatendo os radicais livres no organismo. Por isso, ajuda a proteger as células contra danos oxidativos, envelhecimento precoce e diminui o risco de algumas doenças crônicas.

2. Reforça a imunidade

A bebida contém compostos como lapachol, quercetina, flavonoides, taninos e ácidos fenólicos, ligados ao fortalecimento das defesas do organismo. Portanto, ajuda na proteção contra microrganismos e manutenção do equilíbrio do sistema imunológico.

3. Melhora a digestão

Na medicina popular, o chá é utilizado para amenizar azia e outros desconfortos digestivos. Porém, as evidências científicas sobre esse efeito ainda são limitadas e mais estudos são necessários para confirmar sua eficácia.

4. Contribui com a saúde cardiovascular

Os flavonoides, taninos e outros compostos do chá de pau d'arco podem atuar na proteção das paredes dos vasos sanguíneos. Dessa forma, contribui para uma circulação mais saudável, reduzindo a inflamação crônica e o estresse oxidativo, fatores que aumentam o risco de doenças cardíacas.

5. Diminui inflamações

Os compostos presentes no chá de pau d'arco, como flavonoides e taninos, reduzem substâncias que provocam inflamação no organismo. Por isso, contribui para alívio de desconfortos leves e protege as células contra processos inflamatórios.

6. Pode diminuir sintomas de ansiedade

O chá é conhecido por promover relaxamento e bem-estar. Seu consumo pode contribuir para diminuir a tensão e aliviar o estresse do dia a dia.

7. Protege a saúde bucal

Compostos do chá de pau d'arco, como lapachol, b-lapachone, flavonoides e taninos, apresentam propriedades antimicrobianas leves. A bebida pode ajudar na proteção da boca e da gengiva, embora ainda sejam necessários mais estudos para comprovar o benefício.

8. Auxilia na cicatrização

A presença do lapachol e flavonoides pode ajudar na recuperação de pequenas feridas na pele. Essas substâncias atuam na redução de inflamações locais e protegem as células durante o processo de regeneração.

9. Apoia a função cerebral

Os antioxidantes do chá de pau d'arco protegem as células do sistema nervoso contra os danos causados pelo estresse oxidativo. Essa proteção contribui para preservar a capacidade cognitiva e o funcionamento saudável do cérebro.

Quantidade recomendada e como consumir

A recomendação é ingerir uma a duas xícaras do chá de pau d'arco por dia, usando 1 a 2 colheres de chá da casca.

A infusão deve permanecer 10 a 15 minutos em água quente antes do consumo, garantindo a extração adequada dos compostos ativos.

Contraindicações

O chá de pau d'arco não é indicado para gestantes e lactantes, devido à falta de informações sobre possíveis efeitos sobre o bebê.

Pessoas que utilizam anticoagulantes ou que têm problemas no fígado ou nos rins devem evitar a bebida, pois ela pode interferir na coagulação e sobrecarregar esses órgãos.

O consumo em quantidades elevadas pode provocar náuseas, diarreia e aumento do risco de sangramentos.

Fonte: Tarcila Campos, nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.