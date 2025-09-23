Topo

Rafael Nadal denuncia propaganda enganosa com sua imagem e voz em vídeos falsos

23/09/2025 12h36

O ex-tenista espanhol Rafael Nadal denunciou, nesta terça-feira (23), que sua imagem e voz foram adulteradas em vídeos falsos gerados por inteligência artificial em propagandas enganosas que circulam na internet.

"Minha equipe e eu detectamos que estão circulando em algumas plataformas vídeos falsos gerados por inteligência artificial, nos quais aparece uma figura imitando minha imagem e voz", disse Nadal em um comunicado publicado em suas redes sociais.

"Esses vídeos atribuem a mim conselhos e propostas de investimento que não são meus. Isso é propaganda enganosa", continuou o ex-tenista.

Nadal, que enfatizou que este pronunciamento era incomum em suas redes sociais, mas "necessário", pediu a seus seguidores que tenham cuidado: "Eu não fiz e nem respaldo este tipo de mensagem".

Vencedor de 22 Grand Slams e maior campeão da história em Roland Garros (14 títulos), Rafael Nadal anunciou sua aposentadoria do tênis em outubro do ano passado.

Notícias

