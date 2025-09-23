Topo

Notícias

Racing vence Vélez (1-0) e é o primeiro semifinalista da Libertadores

23/09/2025 20h55

O Racing se tornou o primeiro semifinalista da Copa Libertadores-2025 ao vencer o Vélez Sarsfield por 1 a 0 em casa, num duelo entre times argentinos nesta terça-feira (23) pelas quartas de final, com um placar agregado de 2 a 0 para 'La Academia' após vencer pelo mesmo placar na ida.

No estádio El Cilindro, em Avellaneda, o meia Santiago Solari (82') marcou o gol da vitória do Racing, que foi amplamente superior, mas só conseguiu abrir o placar perto do fim. 

O Vélez quase empatou no segundo tempo com um chute de Imanol Machuca, que o goleiro Facundo Cambeses defendeu em dois tempos. A bola passou por cima da linha do gol. Mas, após consulta ao VAR, foi constatado que ela não a cruzou totalmente. 

O Racing, que volta às semifinais da Libertadores após 28 anos, vai enfrentar o vencedor do duelo de quinta-feira entre o também argentino Estudiantes de La Plata e o Flamengo, que venceu por 2 a 1 no jogo de ida no Maracanã.

"Temos que lembrar que ainda não vencemos nada. Hoje foi uma das nossas melhores partidas, tínhamos que entrar em campo e vencer desde o início, apesar da vantagem. Vou lutar com esse time", garantiu o técnico de 'La Academia', Gustavo Costas.

Racing: Facundo Cambeses - Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo e Gabriel Rojas (Adrián Balboa, 85') - Juan Nardoni (Bruno Zuculini, 24'), Santiago Sosa e Agustín Almendra (Matías Zaracho, 66') - Tomás Conechny (Ignacio Rodríguez, 66'), Adrián Martínez e Santiago Solari (Gastón Martirena, 85'). Técnico: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori - Agustín Lagos (Dyland Godoy, 87'), Emanuel Mammana, Aaron Quirós e Elías Gómez - Rodrigo Aliendro (Tobías Andrada, 46'), Agustín Bouzat e Tomás Galván (Manuel Lanzini, 46')- Maher Carrizo, Michael Santos (Braian Romero, 68') e Imanol Machuca (Diego Valdés, 87'). Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

Str/ag/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Justiça de Trinidad e Tobago rejeita extradição de ex-vice da Fifa aos EUA

Bombardeios israelenses matam 15 pessoas em Gaza, segundo Defesa Civil

Casa Branca exige investigar incidente em escada rolante que afetou Trump na ONU

Abel vs Gallardo: um jogo de xadrez que vale vaga nas semis da Libertadores

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos

Ativistas de barcos de Gaza escutam explosões após 'vários drones'

Trump, em uma mudança abrupta, afirma que a Ucrânia pode recuperar todo o seu território

Brasil tem mais alunos em cursos a distância que em presenciais

Integrante do PCC que teria jurado ex-delegado-geral de SP é morto

Super tufão Ragasa atinge Hong Kong com ventos intensos e chuva forte

TikTok coletou dados confidenciais de crianças canadenses, segundo investigação