Topo

Notícias

Quina tem prêmio acumulado de R$ 4,4 milhões; veja números sorteados

Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto
Imagem: Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

23/09/2025 20h08

A Caixa realizou hoje o sorteio do concurso 6834 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 11-41-51-78-79.

Relacionadas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 163 milhões; veja números e trevos

Ninguém acerta Lotomania e prêmio sobe para R$ 6,7 milhões; veja números

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 11,8 milhões; veja dezenas sorteadas

O prêmio é de R$ 4.499.272,54.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Pyramids, do Egito, vence e espera Cruz Azul ou campeão da Libertadores na Copa Intercontinental

Quina tem prêmio acumulado de R$ 4,4 milhões; veja números sorteados

Acusado de tentar assassinar Trump em 2024 na Flórida é declarado culpado

Relator apresenta parecer contra PEC da Blindagem: 'Protege autor de crime'

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 45,9 milhões; confira dezenas

Catar diz na ONU que continuará esforços para conseguir trégua em Gaza

Atriz Claudia Cardinale morre aos 87 anos

Morre Claudia Cardinale, musa do cinema italiano

'Copan de BH': síndica ré por danos ao prédio deixa cargo após 40 anos

Macron desafia Trump a acabar com guerra em Gaza se quiser Nobel da Paz

Carga de 30 pernas humanas para fins educacionais está presa há um ano em aeroporto no Chile