Quem é Annalena Baerbock, política alemã que abriu Assembleia Geral da ONU

A alemã Annalena Baerbock é presidente da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Ela também foi ministra do Exterior no governo alemão.

Quem é Annalena Baerbock?

Baerbock, 44, tem 20 anos de carreira política. Formada em ciência política e direito Público pela Universidade de Hamburgo, entrou para o universo político em 2005, ao se filiar ao Partido Verde e se tornar assessora de uma deputada da mesma sigla, que atuava no Parlamento Europeu. Em 2013, foi eleita para o parlamento alemão.

Na Alemanha, ela foi ministra do Exterior. Ela integrou o gabinete do ex-chanceler federal e social-democrata Olaf Scholz, que sucedeu Angela Merkel. Baerbock, inclusive, foi uma das cotadas para ocupar o cargo de Merkel. Reeleita deputada federal ao Bundestag (parlamento alemão) em fevereiro de 2025, ela se licenciou do mandato.

Mãe de duas filhas nascidas em 2011 e 2015, ela falou sobre o mundo que pretende deixar para as crianças. "Em 2050, ano para o qual a Conferência do Clima [realizada em Paris em 2015] formulou seus objetivos, minha filha terá a idade que eu tinha então, 35 anos, e talvez ela tenha filhos e eu seja avó. A essa altura, vamos ter que criar um tipo de prosperidade que seja favorável ao clima", disse em um encontro do Partido Verde.

23.set.2025 - Annalena Baerbock, presidente da 80ª Assembleia Geral, discursa durante o Debate Geral na sede da ONU em Nova York Imagem: Angela Weiss/AFP

Baerbock foi eleita recentemente para o cargo na ONU. Empossada como presidente da Assembleia Geral no dia 9 de setembro, ela foi aprovada em votação secreta por representantes de 167 dos 193 países com assento na entidade, em junho, para suceder Philémon Yang, de Camarões.

A alemã era a única candidata à chefia do órgão e se elegeu com o slogan "Melhores juntos". À época da eleição, ela prometeu unificar a casa e reforçar o multilateralismo e o multilinguismo.

Baerbock é a quinta mulher a ocupar o cargo. Ela também é a primeira europeia a liderar a Assembleia Geral em 80 anos. O posto é tradicionalmente ocupado por ex-ministros do Exterior ou diplomatas experientes.

À frente do cargo, cabe a ela comandar as reuniões da Assembleia Geral e definir a ordem do dia. Apesar de ter um papel mais cerimonial, ela poderá exercer alguma influência sobre processos decisórios nos bastidores, como a eleição em 2026 do novo secretário-geral da ONU, posto mais alto da entidade, hoje ocupado pelo português António Guterres.

Críticos da alemã a acusam de ser pouco diplomática. Como ministra, ela se posicionou de forma clara contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, e já chegou a se referir ao presidente chinês Xi Jinping entrevista como "ditador".

* Com informações da DW, ONU News e de reportagem publicada em 19/09/2021.