Quem é Annalena Baerbock, política alemã que abriu Assembleia Geral da ONU

Annalena Baerbock - reprodução Instagram
Annalena Baerbock Imagem: reprodução Instagram
do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 12h03

A alemã Annalena Baerbock é presidente da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Ela também foi ministra do Exterior no governo alemão.

Quem é Annalena Baerbock?

Baerbock, 44, tem 20 anos de carreira política. Formada em ciência política e direito Público pela Universidade de Hamburgo, entrou para o universo político em 2005, ao se filiar ao Partido Verde e se tornar assessora de uma deputada da mesma sigla, que atuava no Parlamento Europeu. Em 2013, foi eleita para o parlamento alemão.

Na Alemanha, ela foi ministra do Exterior. Ela integrou o gabinete do ex-chanceler federal e social-democrata Olaf Scholz, que sucedeu Angela Merkel. Baerbock, inclusive, foi uma das cotadas para ocupar o cargo de Merkel. Reeleita deputada federal ao Bundestag (parlamento alemão) em fevereiro de 2025, ela se licenciou do mandato.

Mãe de duas filhas nascidas em 2011 e 2015, ela falou sobre o mundo que pretende deixar para as crianças. "Em 2050, ano para o qual a Conferência do Clima [realizada em Paris em 2015] formulou seus objetivos, minha filha terá a idade que eu tinha então, 35 anos, e talvez ela tenha filhos e eu seja avó. A essa altura, vamos ter que criar um tipo de prosperidade que seja favorável ao clima", disse em um encontro do Partido Verde.

Annalena Baerbock, presidente da 80ª Assembleia Geral, discursa durante o Debate Geral na sede da ONU em Nova York - Angela Weiss/AFP - Angela Weiss/AFP
23.set.2025 - Annalena Baerbock, presidente da 80ª Assembleia Geral, discursa durante o Debate Geral na sede da ONU em Nova York
Imagem: Angela Weiss/AFP

Baerbock foi eleita recentemente para o cargo na ONU. Empossada como presidente da Assembleia Geral no dia 9 de setembro, ela foi aprovada em votação secreta por representantes de 167 dos 193 países com assento na entidade, em junho, para suceder Philémon Yang, de Camarões.

A alemã era a única candidata à chefia do órgão e se elegeu com o slogan "Melhores juntos". À época da eleição, ela prometeu unificar a casa e reforçar o multilateralismo e o multilinguismo.

Baerbock é a quinta mulher a ocupar o cargo. Ela também é a primeira europeia a liderar a Assembleia Geral em 80 anos. O posto é tradicionalmente ocupado por ex-ministros do Exterior ou diplomatas experientes.

À frente do cargo, cabe a ela comandar as reuniões da Assembleia Geral e definir a ordem do dia. Apesar de ter um papel mais cerimonial, ela poderá exercer alguma influência sobre processos decisórios nos bastidores, como a eleição em 2026 do novo secretário-geral da ONU, posto mais alto da entidade, hoje ocupado pelo português António Guterres.

Críticos da alemã a acusam de ser pouco diplomática. Como ministra, ela se posicionou de forma clara contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, e já chegou a se referir ao presidente chinês Xi Jinping entrevista como "ditador".

* Com informações da DW, ONU News e de reportagem publicada em 19/09/2021.

