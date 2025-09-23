Topo

Notícias

Pyramids, do Egito, vence e espera Cruz Azul ou campeão da Libertadores na Copa Intercontinental

23/09/2025 20h08

O egípcio Pyramids avançou para as semifinais da Copa Intercontinental da Fifa de 2025 nesta terça-feira (23), onde vai enfrentar o vencedor da partida entre o Cruz Azul e o campeão da Copa Libertadores.

A equipe egípcia, vencedora da última edição da Liga dos Campeões Africana, derrotou o Al Ahli, da Arábia Saudita, campeão da Champions League da Ásia, por 3 a 1 em Jidá, graças a um hat-trick do atacante congolês Fiston Mayele.

O Pyramids, que já havia eliminado o Auckland City, da Nova Zelândia, na primeira fase, está a um passo da final da Copa Intercontinental, para a qual o campeão europeu Paris Saint-Germain já está classificado.

No entanto, para chegar à decisão, os egípcios precisam superar um difícil obstáculo no dia 13 de dezembro: o Cruz Azul, vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf, ou o campeão da Libertadores, cuja final será disputada no dia 29 de novembro, em Lima.

A Copa Intercontinental da Fifa reúne os clubes campeões das seis confederações.

iga/ma/aam/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump enquadra post elogioso a Milei e presenteia presidente argentino

Enel SP diz que 95% dos clientes afetados por temporal tiveram luz religada

Justiça dos EUA condena mulher por tentar se apropriar de casa de Elvis Presley

Na ONU, Macron alerta 'risco de que se imponha lei do mais forte'

Carro que pode ter sido usado na execução de advogada é achado carbonizado

Trump agora diz que Ucrânia pode recuperar todo território perdido para Rússia

Barroso defende políticas afirmativas no Poder Judiciário

Com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, veja números sorteados da Lotofácil

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 27 milhões; confira números e time

Ministério da Saúde reafirma que paracetamol não causa autismo

Pyramids, do Egito, vence e espera Cruz Azul ou campeão da Libertadores na Copa Intercontinental