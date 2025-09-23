13 produtos de casa e lavanderia para cuidar melhor das suas roupas

Colaboração para o Guia de Compras UOL

A tentação de sempre jogar tudo na máquina de lavar de qualquer jeito é constante; mas cuidar bem das roupas é uma forma de mantê-las bonitas por mais tempo e evitar compras desnecessárias.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou alguns itens que podem ajudar nessa tarefa no dia a dia. Confira a seguir a nossa lista com informações destacadas por seus respectivos fabricantes:

Dermatologicamente testado e hipoalergênico;

Seguro para roupas de bebês e de pessoas com pele delicada;

Não deixa resíduos visíveis nos tecidos e na máquina de lavar;

Promete prevenir sinais de desgaste.

Dermatologicamente testado, possui extrato de coco na fórmula;

Indicado para peças delicadas, promete limpar sem prejudicar as cores ou danificar os tecidos finos;

Tem um pH balanceado;

Pode ser usado na máquina de lavar ou lavagem manual.

Indicado para roupas finas e delicadas;

Promete limpar de forma eficiente de forma suave e sem danificar a roupa;

Biodegradável, não agride o meio ambiente.

Em três Com tamanhos diferentes que comportam desde a roupa íntima até roupa de cama;

Protege os tecidos durante a lavagem, especialmente os mais finos e delicados;

Também podem ser usados para organizar a mala de viagem;

Pode ser lavado normalmente na água corrente com sabão ou na máquina de lavar.

Kit com 5 sacos de 40 cm x 50 cm;

Feitos em poliéster, ideal para lavar roupas delicadas e protegê-las durante a lavagem;

Fechamento por zíper;

Pode ser usado na máquina de lavar ou em tanquinhos.

Varal de roupas vertical com três andares;

Dobrável e portátil, é fácil de armazenar e transportar;

Ideal para secar roupas em espaços internos ou externos, com montagem simples no chão.

Estrutura de aço e acabamento em pintura epóxi de alta qualidade;

Ocupa pouco espaço e é prático para montar;

Pode ser usado em ambientes externos e internos;

Capacidade para suportar até 8,54 metros de roupas ou 15 quilos distribuídos.

Desamassa e higieniza roupas com rapidez e eficácia;

Equipado com chapa de cerâmica e uma tecnologia avançada com dois níveis de vapor;

Possui um sistema antigotejamento, anti-calcário e desligamento automático para maior segurança;

Permite uso vertical ou horizontal;

Com botão de vapor contínuo para maior comodidade durante o uso;

Inclui ainda copo medidor, escova para remoção de pelos e protetor para tecidos delicados.

Aquece rápido e promete estar pronto para uso em apenas 30 segundos;

Desamassa peças de forma rápida e eficiente direto do cabide;

Também serve para higienizar cortinas e estofados;

Controle de vapor com trava para uso contínuo.

Superfície grande da lâmina, sendo necessárias menos passagens para remover as bolinhas do tecido;

Lâminas rodam com uma velocidade até 8800 rotações por minuto;

Possui rede com três tamanhos diferentes, permitindo que bolinhas de diversos tamanhos sejam removidas;

Recipiente de resíduos é fácil de remover e esvaziar.

Remove as bolinhas sem danificar os tecidos;

Possui reservatório removível e tampa protetora que impede que as lâminas fiquem expostas;

Funciona com duas pilhas AA (não inclusas).

Ideal para retirar pelos de animais, poeira e fiapos das roupas;

Não precisa de refil;

Borracha adesiva, remove sem deixar resíduos;

Rolo adesivo, material 100% lavável, após o uso basta lavar em água corrente com um sabão neutro;

Medidas do rolo: 5,5 cm x 11 cm x 19 cm.

Indicada para remover pelos dos animais, mantendo peças de roupa e o ambiente limpo e higiênico;

Fabricada em plástico e fita eletrostática, a escova mede 32 cm x 7cm;

É fácil de transportar e armazenar;

Após limpar os locais desejados, não é necessário remover os resíduos manualmente, basta introduzir a escova na base autolimpante algumas vezes e ela estará pronta para um novo uso.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.