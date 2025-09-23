13 produtos de casa e lavanderia para cuidar melhor das suas roupas
A tentação de sempre jogar tudo na máquina de lavar de qualquer jeito é constante; mas cuidar bem das roupas é uma forma de mantê-las bonitas por mais tempo e evitar compras desnecessárias.
Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou alguns itens que podem ajudar nessa tarefa no dia a dia. Confira a seguir a nossa lista com informações destacadas por seus respectivos fabricantes:
Dermatologicamente testado e hipoalergênico;
Seguro para roupas de bebês e de pessoas com pele delicada;
Não deixa resíduos visíveis nos tecidos e na máquina de lavar;
Promete prevenir sinais de desgaste.
Dermatologicamente testado, possui extrato de coco na fórmula;
Indicado para peças delicadas, promete limpar sem prejudicar as cores ou danificar os tecidos finos;
Tem um pH balanceado;
Pode ser usado na máquina de lavar ou lavagem manual.
Indicado para roupas finas e delicadas;
Promete limpar de forma eficiente de forma suave e sem danificar a roupa;
Biodegradável, não agride o meio ambiente.
Em três Com tamanhos diferentes que comportam desde a roupa íntima até roupa de cama;
Protege os tecidos durante a lavagem, especialmente os mais finos e delicados;
Também podem ser usados para organizar a mala de viagem;
Pode ser lavado normalmente na água corrente com sabão ou na máquina de lavar.
Kit com 5 sacos de 40 cm x 50 cm;
Feitos em poliéster, ideal para lavar roupas delicadas e protegê-las durante a lavagem;
Fechamento por zíper;
Pode ser usado na máquina de lavar ou em tanquinhos.
Varal de roupas vertical com três andares;
Dobrável e portátil, é fácil de armazenar e transportar;
Ideal para secar roupas em espaços internos ou externos, com montagem simples no chão.
Estrutura de aço e acabamento em pintura epóxi de alta qualidade;
Ocupa pouco espaço e é prático para montar;
Pode ser usado em ambientes externos e internos;
Capacidade para suportar até 8,54 metros de roupas ou 15 quilos distribuídos.
Desamassa e higieniza roupas com rapidez e eficácia;
Equipado com chapa de cerâmica e uma tecnologia avançada com dois níveis de vapor;
Possui um sistema antigotejamento, anti-calcário e desligamento automático para maior segurança;
Permite uso vertical ou horizontal;
Com botão de vapor contínuo para maior comodidade durante o uso;
Inclui ainda copo medidor, escova para remoção de pelos e protetor para tecidos delicados.
Aquece rápido e promete estar pronto para uso em apenas 30 segundos;
Desamassa peças de forma rápida e eficiente direto do cabide;
Também serve para higienizar cortinas e estofados;
Controle de vapor com trava para uso contínuo.
Superfície grande da lâmina, sendo necessárias menos passagens para remover as bolinhas do tecido;
Lâminas rodam com uma velocidade até 8800 rotações por minuto;
Possui rede com três tamanhos diferentes, permitindo que bolinhas de diversos tamanhos sejam removidas;
Recipiente de resíduos é fácil de remover e esvaziar.
Remove as bolinhas sem danificar os tecidos;
Possui reservatório removível e tampa protetora que impede que as lâminas fiquem expostas;
Funciona com duas pilhas AA (não inclusas).
Ideal para retirar pelos de animais, poeira e fiapos das roupas;
Não precisa de refil;
Borracha adesiva, remove sem deixar resíduos;
Rolo adesivo, material 100% lavável, após o uso basta lavar em água corrente com um sabão neutro;
Medidas do rolo: 5,5 cm x 11 cm x 19 cm.
Indicada para remover pelos dos animais, mantendo peças de roupa e o ambiente limpo e higiênico;
Fabricada em plástico e fita eletrostática, a escova mede 32 cm x 7cm;
É fácil de transportar e armazenar;
Após limpar os locais desejados, não é necessário remover os resíduos manualmente, basta introduzir a escova na base autolimpante algumas vezes e ela estará pronta para um novo uso.
