Primeira missão tripulada do programa Artemis ao redor da Lua está programada para abril

Por Joey Roulette

(Reuters) - Autoridades da Nasa disseram nesta terça-feira que o primeiro voo tripulado da agência em seu programa Artemis -- uma viagem ao redor da Lua -- está no caminho certo para ser lançado em abril e pode ser potencialmente adiantado para fevereiro de 2026.

O programa Artemis da agência espacial é o carro-chefe do esforço dos EUA para levar seres humanos à Lua, uma série de missões multibilionárias que rivaliza com esforço semelhante da China, que tem como meta o pouso de um astronauta na Lua em 2030.

O Artemis 2, um voo de 10 dias no qual uma tripulação de quatro astronautas voará ao redor da Lua, é um teste precursor para o primeiro pouso de astronautas na Lua da agência desde 1972.

Essa missão, Artemis 3, é um empreendimento muito mais ambicioso e complexo, atualmente planejado para 2027, que envolve uma variante de pouso na Lua do foguete Starship da SpaceX.

O Artemis 2 envolve o foguete Space Launch System da Nasa, construído pela Boeing e pela Northrop Grumman, e sua cápsula Orion, construída pela Lockheed Martin. No ano passado, a Nasa adiou a missão em vários meses, para abril de 2026.

"Pretendemos manter esse compromisso", disse Lakiesha Hawkins, funcionária sênior interina da unidade de exploração da Nasa, durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira sobre a data de 2026.

Ela acrescentou que a prontidão das espaçonaves SLS e Orion da Nasa poderia potencialmente justificar uma data de lançamento anterior, mas as considerações de segurança é que vão orientar a data de lançamento da missão.

A cápsula Orion será montada no topo do foguete SLS, com 98 metros de altura, a partir do Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida, marcando a primeira vez que a dupla de espaçonaves voará com seres humanos.

Artemis 2 levará os astronautas Reid Wiseman, comandante da missão, que voou pela última vez em um foguete russo Soyuz para a Estação Espacial Internacional em 2014; Victor Glover, piloto que voou para o espaço em 2020 em uma missão ISS da SpaceX; Christina Koch, especialista em missão que voou em uma missão ISS da Soyuz em 2019; e o astronauta canadense Jeremy Hansen, outro especialista em missão que voará para o espaço pela primeira vez.

A inclusão de Hansen marcará o primeiro canadense a voar nas proximidades da Lua.

(Reportagem de Joey Roulette)