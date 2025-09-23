Topo

Presidente do Fed de Chicago diz à CNBC que há espaço para cortar juros

23/09/2025 10h03

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta terça-feira que, se a inflação arrefecer, o banco central dos Estados Unidos terá espaço para reduzir a taxa de juros.

"Acho que, eventualmente, em um ritmo gradual, os juros podem cair bastante se conseguirmos tirar essa poeira estagflacionária do ar", disse Goolsbee em uma entrevista à CNBC.

Em termos de onde o Fed pode ir em relação à sua taxa atual entre 4% e 4,25%, Goolsbee disse que uma taxa neutra é algo em torno de 100 a 125 pontos-base abaixo disso, observando que "em última análise, a taxa pode se estabelecer em torno de 3% com a inflação em 2% e estou confortável com isso, com isso como um marcador".

(Reportagem de Michael S. Derby)

