Premiê dinamarquesa denuncia 'grave' ataque após fechamento de aeroporto por drones

23/09/2025 05h48

A primeira-ministra da Dinamarca afirmou nesta terça-feira que o sobrevoo de drones que provocou o fechamento do aeroporto de Copenhague por várias horas foi "o ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica" no país. 

Mette Frederiksen vinculou o incidente às recentes incursões de drones e aviões russos nos espaços aéreos de outros países da Otan e aos ciberataques contra grandes aeroportos europeus no fim de semana. 

"O que vimos na noite passada foi o ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento", afirmou em um comunicado. "Isto se enquadra na tendência que observamos recentemente com outros ataques de drones, violações do espaço aéreo e ciberataques contra aeroportos europeus", acrescentou.

