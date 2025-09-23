Topo

Notícias

Preços do petróleo fecham em alta após novas ameaças de Trump contra a Rússia

23/09/2025 17h28

Os preços do petróleo dispararam nesta terça-feira (23), dia marcado pelo discurso do presidente americano, Donald Trump, na Assembleia Geral da ONU, onde reiterou as ameaças à Rússia e pediu aos europeus que parem de comprar petróleo cru de Moscou.

"Trump voltou a se pronunciar duramente contra a Rússia hoje (...), provocando um impulso nas cotações do petróleo", explicou à AFP John Kilduff, da agência Again Capital.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 1,59%, a 67,63 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, também para entrega em novembro, subiu 1,81%, a 63,41 dólares.

"Se a Rússia não alcançar um acordo para pôr fim à guerra [com a Ucrânia], os Estados Unidos estão prontos para responder com tarifas aduaneiras elevadas", afirmou Trump na Assembleia Geral da ONU.

"Mas para que isso funcione, a Europa deve seguir o movimento e cessar todas as compras de energia da Rússia", acrescentou.

Desde o início da guerra, em 2022, a União Europeia reduziu em grande media sua dependência de hidrocarbonetos russos, mas a Hungria e a Eslováquia continuam comprando cerca de 200 mil barris diários de petróleo cru russo através de um oleoduto.

Washington quer impactar as receitas petroleiras de Moscou para forçar os russos a negociar um acordo com a Ucrânia.

"Se uma medida concreta for tomada para impedir o fornecimento de petróleo russo ao mercado mundial, as cotações vão aumentar", explicou Kilduff.

"Há muita volatilidade no mercado como resultado destas ameaças", acrescentou.

Os preços do petróleo também foram impulsionados pela revisão para cima do crescimento mundial projetado para 2025 pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que subiu para 3,2% frente aos 2,9% previstos em junho.

Este revisão é percebida como um fator positivo para a demanda de energia.

Além disso, a economia mundial deveria resistir um pouco melhor que o esperado ao tarifaço americano, informou a organização.

pml-ni/bl/val/dga/mbb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Incêndio em igreja do Canadá foi acidental; não há relação com 'islâmicos'

Jimmy Kimmel volta ao ar nos EUA, mas enfrenta boicote parcial

Zelensky exalta 'grande mudança' em postura de Trump sobre Ucrânia

Nenhuma empresa afetada pelas tarifas dos EUA ficará para trás, diz Mercadante

CTC identifica fungo causador da murcha da cana

Assunto do visto dos EUA é 'página virada', diz Jorge Messias

Zelensky diz que China poderia obrigar a Rússia a parar guerra na Ucrânia

Preços do petróleo fecham em alta após novas ameaças de Trump contra a Rússia

PL recorre de veto a Eduardo como líder e diz que Motta descumpriu acordo

Macron diz a Trump que solução militar 'não funciona' para derrotar Hamas em Gaza

Trump deve acabar com a guerra em Gaza se quer o Prêmio Nobel da Paz, diz Macron