Pré-diabetes: 6 sintomas que podem ser um sinal de alerta
O pré-diabetes é um estado de alerta do organismo. Ainda não é diabetes tipo 2, mas já mostra que algo não vai bem no metabolismo da glicose. Nos exames de sangue, ele aparece quando a glicemia em jejum fica entre 100 e 125 mg/dL. No teste de tolerância oral, os valores variam de 140 a 199 mg/dL, enquanto a hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4% também indica risco.
A boa notícia é que, detectado a tempo, o pré-diabetes pode ser revertido. O problema é que, na prática, muitas pessoas não percebem os sinais —que podem ser confundidos com sintomas comuns do dia a dia.
A seguir, veja seis sinais de alerta.
1. Cansaço persistente: Quando o açúcar no sangue sobe além do normal, a insulina não dá conta de colocar a glicose dentro das células. Sem combustível adequado, o corpo fica sem energia e a fadiga aparece, mesmo em tarefas simples.
2. Sede constante e idas frequentes ao banheiro: O excesso de glicose precisa ser eliminado, e o organismo recorre à urina para isso. O resultado é um ciclo desgastante: quanto mais o corpo excreta, mais líquido perde, e maior fica a sensação de sede.
3. Fome que nunca passa: Mesmo depois de uma refeição completa, o corpo insiste em pedir mais comida. Isso acontece porque, sem conseguir usar a glicose de forma eficiente, o organismo entende que precisa de combustível extra para se manter funcionando.
4. Manchas escuras na pele: Áreas como pescoço, virilhas e axilas podem ganhar manchas escuras, conhecidas como acantose nigricans. Elas indicam resistência à insulina, uma das portas de entrada para o diabetes.
5. Dificuldade de concentração: O cérebro é um dos órgãos mais dependentes de glicose. Quando falta energia, surgem dores de cabeça, lapsos de atenção e dificuldade para focar em tarefas simples.
6. Infecções recorrentes: A glicose alta por muito tempo enfraquece o sistema imunológico. Isso abre espaço para infecções mais frequentes, como as urinárias, que podem ser um dos primeiros sinais de alerta.
Dá para reverter só com mudanças no estilo de vida?
Sim. O pré-diabetes é uma das condições em que a prevenção ainda é mais poderosa do que o tratamento. Alimentação balanceada, prática regular de exercícios, redução do álcool e abandono do cigarro podem fazer a diferença.
Na dieta, o desafio é controlar os picos de glicose. O consumo excessivo de açúcar, farinhas refinadas e gorduras saturadas favorece o ganho de peso e a resistência à insulina, empurrando o organismo em direção ao diabetes tipo 2. Por outro lado, uma rotina alimentar rica em fibras, vegetais, frutas, oleaginosas e alimentos integrais ajuda a manter a glicemia sob controle.
Alguns passos práticos incluem:
- Reduzir carne vermelha e gorduras animais;
- Apostar em castanhas e nozes;
- Ingerir mais alimentos ricos em água e fibras;
- Colocar frutas e vegetais no prato todos os dias;
- Cortar ou reduzir drasticamente o açúcar, substituindo doces industrializados por opções naturais e controlando as porções.
O pré-diabetes não precisa ser sentença de futuro complicado. Ele é, na verdade, um aviso do corpo pedindo ajustes. Pequenas mudanças no estilo de vida podem ser o suficiente para devolver o equilíbrio e evitar que o problema evolua para o diabetes tipo 2.
*Com informações de reportagem publicada em 19/06/2017 e 19/11/2019