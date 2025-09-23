Pré-diabetes: 6 sintomas que podem ser um sinal de alerta

O pré-diabetes é um estado de alerta do organismo. Ainda não é diabetes tipo 2, mas já mostra que algo não vai bem no metabolismo da glicose. Nos exames de sangue, ele aparece quando a glicemia em jejum fica entre 100 e 125 mg/dL. No teste de tolerância oral, os valores variam de 140 a 199 mg/dL, enquanto a hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4% também indica risco.

A boa notícia é que, detectado a tempo, o pré-diabetes pode ser revertido. O problema é que, na prática, muitas pessoas não percebem os sinais —que podem ser confundidos com sintomas comuns do dia a dia.

A seguir, veja seis sinais de alerta.

1. Cansaço persistente: Quando o açúcar no sangue sobe além do normal, a insulina não dá conta de colocar a glicose dentro das células. Sem combustível adequado, o corpo fica sem energia e a fadiga aparece, mesmo em tarefas simples.

2. Sede constante e idas frequentes ao banheiro: O excesso de glicose precisa ser eliminado, e o organismo recorre à urina para isso. O resultado é um ciclo desgastante: quanto mais o corpo excreta, mais líquido perde, e maior fica a sensação de sede.

3. Fome que nunca passa: Mesmo depois de uma refeição completa, o corpo insiste em pedir mais comida. Isso acontece porque, sem conseguir usar a glicose de forma eficiente, o organismo entende que precisa de combustível extra para se manter funcionando.

4. Manchas escuras na pele: Áreas como pescoço, virilhas e axilas podem ganhar manchas escuras, conhecidas como acantose nigricans. Elas indicam resistência à insulina, uma das portas de entrada para o diabetes.

5. Dificuldade de concentração: O cérebro é um dos órgãos mais dependentes de glicose. Quando falta energia, surgem dores de cabeça, lapsos de atenção e dificuldade para focar em tarefas simples.

6. Infecções recorrentes: A glicose alta por muito tempo enfraquece o sistema imunológico. Isso abre espaço para infecções mais frequentes, como as urinárias, que podem ser um dos primeiros sinais de alerta.

Imagem: Getty Images

Dá para reverter só com mudanças no estilo de vida?

Sim. O pré-diabetes é uma das condições em que a prevenção ainda é mais poderosa do que o tratamento. Alimentação balanceada, prática regular de exercícios, redução do álcool e abandono do cigarro podem fazer a diferença.

Na dieta, o desafio é controlar os picos de glicose. O consumo excessivo de açúcar, farinhas refinadas e gorduras saturadas favorece o ganho de peso e a resistência à insulina, empurrando o organismo em direção ao diabetes tipo 2. Por outro lado, uma rotina alimentar rica em fibras, vegetais, frutas, oleaginosas e alimentos integrais ajuda a manter a glicemia sob controle.

Alguns passos práticos incluem:

Reduzir carne vermelha e gorduras animais;

Apostar em castanhas e nozes;

Ingerir mais alimentos ricos em água e fibras;

Colocar frutas e vegetais no prato todos os dias;

Cortar ou reduzir drasticamente o açúcar, substituindo doces industrializados por opções naturais e controlando as porções.

O pré-diabetes não precisa ser sentença de futuro complicado. Ele é, na verdade, um aviso do corpo pedindo ajustes. Pequenas mudanças no estilo de vida podem ser o suficiente para devolver o equilíbrio e evitar que o problema evolua para o diabetes tipo 2.

*Com informações de reportagem publicada em 19/06/2017 e 19/11/2019