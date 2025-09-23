Topo

Powell: Fed nunca, jamais, considera consequências políticas ao tomar decisões

São Paulo

23/09/2025 16h23

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou, em evento da Câmara de Comércio da região metropolitana de Providence nesta terça-feira, 23, que o BC dos EUA "nunca, jamais," considerou consequências políticas ao tomar decisões de política monetária, . "Muitas pessoas não acreditam em nós e dizem que estamos tomando decisões políticas, mas é só um golpe baixo", disse, ao ser questionado.

Powell vem enfrentando pressão política nos últimos meses pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir as taxas de juros norte-americanas em ritmo mais rápido, gerando preocupações sobre a independência do banco central.

No evento, Powell frisou que as políticas que "verdadeiramente importam" para a economia americana no longo prazo não dependem ou estão sob controle do Federal Reserve, e sim de iniciativas do Congresso e do setor privado, como atração de investimentos.

O presidente do BC norte-americano ressaltou que as decisões monetárias consideram múltiplos cenários da economia e que ninguém é capaz de prever com precisão os desdobramentos futuros "para além de alguns meses". "Precisamos considerar os dados sobre a situação atual e as projeções disponíveis para compreender para onde a economia caminha", pontuou.

Antes da sessão de perguntas e respostas, Powell já havia sinalizado resistência à pressão política em discurso preparado para o evento. "Nas democracias ao redor do mundo, a confiança pública nas instituições econômicas e políticas tem sido desafiada. Aqueles de nós no serviço público precisam se concentrar em cumprir nossas missões críticas dentro nas nossas capacidades", afirmou.

