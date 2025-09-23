Powell: Fed continuará analisando dados para decidir nível apropriado da política monetária

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reiterou que a instituição continuará a analisar dados sobre a economia, mercado de trabalho e inflação para definir o nível apropriado da política monetária dos Estados Unidos. "Estamos bem posicionados para lidar com desdobramentos econômicos", afirmou, em evento da Câmara de Comércio da região Metropolitana de Providence nesta terça-feira, 23.

Powell apontou que o corte de juros de 25 pontos-base (pb) realizado na semana passada veio em resposta a uma mudança na balança de riscos para os mandatos de pleno emprego e estabilidade de preços do Fed, em meio aos enfraquecimento do mercado de trabalho dos EUA.

Contudo, o presidente do BC norte-americano lembrou que "não há caminho de livre de riscos" e que a missão da instituição exige conciliar as ameaças ao duplo mandato.

"Se relaxarmos juros agressivamente, podemos não cumprir a meta de retornar a inflação para 2%. Mas, se a política monetária continuar restritiva por muito tempo, o emprego pode enfraquecer desnecessariamente", ponderou Powell, reiterando o compromisso do Fed em cumprir ambos os mandatos.

Segundo Powell, a política monetária continua moderadamente restritiva, apesar do corte de juros de 25 pontos-base na semana passada, e não está em uma trajetória predeterminada, embora veja espaço para moderar os juros no futuro.