Powell diz que não há grandes riscos à estabilidade financeira no momento

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que não está preocupado com os riscos à estabilidade financeira em meio aos fortes preços das ações das empresas.

"Não estamos em um momento de riscos elevados para a estabilidade financeira", disse Powell em uma apresentação em Rhode Island.

Mas ele acrescentou sobre o mercado: "Acho que, se você observar alguns preços, eles estão elevados em relação aos níveis históricos", acrescentando ainda que "não temos como meta nenhum nível de preços para ativos financeiros específicos".

(Reportagem de Michael S. Derby)