Powell diz que impacto das tarifas sobre a inflação é modesto até o momento

23/09/2025 14h32

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que, até o momento, o impacto das tarifas tem sido modesto.

Os atingidos pelo aumento do imposto de importação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não foram os estrangeiros, mas os importadores e varejistas nacionais. E, até o momento, "eles não estão repassando aos consumidores grande parte do custo. Portanto, os efeitos reais sobre a inflação têm sido bastante modestos".

Os comentários de Powell foram feitos em uma apresentação em Rhode Island.

(Reportagem de Michael S. Derby)

