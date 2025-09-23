Por que Brasil é o 1º a discursar na Assembleia Geral da ONU? Há 3 teorias

Todos os anos, o Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York, como acontece hoje com a participação do presidente Lula. A ordem não é regra, mas uma tradição que remonta aos primórdios dos debates de alto nível da ONU. Conheça algumas das teorias mais populares que explicam o "privilégio".

Por que o Brasil é o primeiro a falar

Uma das teorias afirma ser uma homenagem a Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro. Ele presidiu a Segunda Assembleia, em 1947, em que foi votado o plano de partição da Palestina e a criação do Estado de Israel.

Aranha teve um papel histórico ao apoiar a solução de dois Estados e garantir que a votação não fosse adiada. Sua atuação rendeu elogios de diversos países e entidades sionistas, que o cogitaram como candidato ao Nobel da Paz.

#tbt to 1947, when a tradition begins! Brazilian diplomat Oswaldo Aranha presided the 1st #UNGA Special Session & its 2nd Regular Session. Since then (with rare exceptions) Brazil has been the 1st Member State to address the annual General Debate of the @UN General Assembly! pic.twitter.com/R4Tbhjdqbq -- Brazil Mission to the UN (@Brazil_UN_NY) September 20, 2018

Há também quem acredite que foi um prêmio de consolação pelo Brasil não ganhar assento permanente no Conselho de Segurança. É o caso do professor e vice-diretor do Departamento de Relações Internacionais da FGV (Fundação Getulio Vargas), Matias Spektor.

Isso foi uma troca feita na época da criação da ONU, quando foi criado o Conselho de Segurança, com seus cinco membros permanentes. Houve uma discussão sobre se o Brasil seria um membro. Mas [Winston] Churchill e o [Josef] Stalin vetaram a proposta. Como forma de reconhecer a ascendência do Brasil na América Latina, na época, optou-se então por criar essa regra. Spektor, ao UOL em 2023

Outra teoria afirma que o Brasil se voluntariou a iniciar o debate nos primeiros encontros da ONU, época de enorme tensão geopolítica no pós-Guerra. Durante os primeiros anos da ONU, criada em 1945, nenhum país queria ser o primeiro a falar na assembleia. O Brasil, por iniciativa própria de sua delegação, acabou iniciando os debates em 1949, 1950 e 1951.

Com isso, a organização decidiu, finalmente, oficializar o país como aquele que abriria o debate geral a partir de 1955. "Ao longo do tempo, certos costumes emergiram durante o debate geral, incluindo a ordem dos primeiros a falar", justifica a ONU em sua página oficial.

Para o embaixador Eugenio Vargas Garcia, diretor do Itamaraty e ex-conselheiro sênior da Assembleia Geral da ONU, as duas primeiras explicações são mitos. Em seu livro "O Sexto Membro Permanente: O Brasil e a Criação da ONU" e também nas redes, ele argumenta que Aranha não era parte da delegação brasileira de 1947, apenas presidente da sessão, o que não justificaria o "agrado" por meio da concessão de privilégio ao Brasil; o discurso do país foi do embaixador João Carlos Muniz.

Por que o Brasil é o primeiro a discursar na ONU? Todo ano em setembro as pessoas se fazem esta pergunta. Hora de desfazer alguns mitos sobre essa tradição. Segue o fio. pic.twitter.com/VLutaIRh7h -- Eugenio V Garcia (@EgarciaVirtual) September 2, 2020

Ele também não acredita na teoria do "prêmio de consolação", já que os membros do conselho de segurança foram definidos antes da assinatura da Carta da ONU em 1945. Ou seja, quando a tradição começou, nos anos 50, a questão estaria superada, no seu entendimento.

Mas, para Vargas Garcia, o Brasil foi sim uma "solução diplomática" para evitar conflitos de potências. "O ex-chanceler Ramiro Saraiva Guerreiro contou em suas memórias que, em meio à Guerra Fria, EUA e União Soviética estavam em desacordo sobre a lista de oradores e o Brasil surgiu como solução de compromisso. Chamaram [embaixador e chefe da delegação brasileira de 1955 Cyro de] Freitas-Valle, que aceitou a responsabilidade", explicou no X em 2020.

Qual é a ordem de discursos dos países

Desde 1955, a ordem de abertura tem sido:

o secretário-geral da ONU;

presidente da Assembleia Geral;

representante do Brasil;

representante dos EUA, por ser o país anfitrião;

Os demais países falam de acordo com a ordem estabelecida por uma lista de critérios.

ONU leva em consideração alguns fatores: o nível de representação do orador, o equilíbrio geográfico da sessão, preferências e pedidos de fala das missões diplomáticas para estabelecer a agenda. Por exemplo, se um país não vai enviar seu presidente (chefe de Estado), mas apenas um diplomata, outros países que enviarão seus chefes de Estado passarão à frente.

As únicas vezes em que o Brasil não abriu os discursos foram nas sessões de 1983 e 1984. Nestes anos, o presidente dos EUA, Ronald Reagan, falou primeiro. Uma matéria de 1983 do jornal "The New York Times" reconhece que os EUA tinham direito a falar antes que delegações por enviarem um presidente, mas que o privilégio de abrir a sessão era do Brasil desde os primórdios da ONU. Nenhuma explicação foi dada.

Durante os anos Reagan, o Brasil não era uma prioridade das relações exteriores dos EUA. O presidente chegou a saudar o povo boliviano em visita oficial em Brasília em 1982.

A tradição retomada tornou a ex-presidente Dilma Rousseff a primeira mulher na história a proferir um discurso de abertura. Na 66ª Assembleia Geral, em 2011, ela condenou a espionagem americana revelada por Edward Snowden.

*Com informações de matéria publicada em 19/09/2023.