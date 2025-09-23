Topo

Polônia está pronta para "defender seu território", diz seu presidente na ONU

23/09/2025 20h37

O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, declarou nesta terça-feira (23) estar disposto a defender seu território, após um incidente em que Varsóvia acusou a Rússia de violar seu espaço aéreo com drones.

"A Polônia sempre reagirá de maneira adequada e está pronta para defender seu território", declarou o presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. "O povo polonês, assim como os países da Europa Central e Oriental, não se deixarão intimidar pelos drones russos", afirmou.

Sua intervenção ocorre depois de outro incidente com drones e de uma incursão de aviões militares russos no espaço aéreo da Estônia, que gerou uma resposta dura da Otan, da qual a Polônia é membro.

"Não aceitamos os atos impiedosos de provocação de Moscou contra nós e outros países europeus, que testam nossas reações e intimidam nossas sociedades", acrescentou Nawrocki.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira que os países da Otan devem derrubar os aviões russos que violarem seu espaço aéreo.

Caças russos violaram o espaço aéreo da Estônia por 12 minutos na semana passada, o que fez com que a Otan deslocasse aviões e que Talin convocasse uma reunião de emergência.

O incidente ocorreu apenas uma semana após a Polônia iniciar consultas com a Otan após a queda de drones russos no leste do país.

