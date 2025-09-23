Pobreza é tão inimiga da democracia quanto extremismo, diz Lula na ONU
Ao discursar na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (23), que a pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo.
"A democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo".
Para Lula, a única guerra em que todos podem sair vencedores é a travada contra a fome e a pobreza.
"Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países", destacou, ao avaliar que a comunidade internacional precisa rever suas prioridades.
Entre as prioridades citadas pelo presidente está reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o pagamento da dívida externa de países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global, "para que os super-ricos paguem mais impostos que os trabalhadores".