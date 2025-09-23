PMI composto (preliminar) do Reino Unido recua a 51 em setembro, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido caiu de 53,5 em agosto para 51 em setembro, atingindo o menor nível em quatro meses, segundo dados preliminares publicados nesta terça-feira, 23, pela S&P Global. O resultado veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 53 neste mês.

Apenas no setor industrial, o PMI britânico diminuiu de 47 a 46,2 no mesmo período, alcançando o menor patamar em cinco meses. Neste caso, o consenso da FactSet era de leve alta, a 47,1.

No segmento de serviços, o PMI do Reino Unido recuou de 54,2 em agosto para 51,9 em setembro. Neste caso, a projeção da FactSet antecipava queda menor, a 53,5.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.