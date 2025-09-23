Topo

PMI composto da Alemanha (preliminar) sobe a 52,4 em setembro, afirma S&P Global

23/09/2025 07h10

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 50,5 em agosto para 52,4 em setembro, atingindo o maior patamar em 16 meses, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

Apenas o PMI industrial de serviços avançou de 49,3 para 52,5 no mesmo período, tocando o maior nível em oito meses e superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 49,8 neste mês.

O PMI industrial da Alemanha, por outro lado, caiu de 49,8 em agosto para 48,5 em setembro, o menor patamar em quatro meses. Neste caso, o consenso da FactSet era de queda menor, a 49,5.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.

