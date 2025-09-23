Maierovitch: Gonet abre brecha para defesa de Bolsonaro reduzir cautelares

A ausência de denúncia formal contra Jair Bolsonaro após as acusações da PGR a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo cria uma brecha jurídica para pedidos de soltura do ex-presidente, avalia o jurista Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

Segundo Maierovitch, a PGR manteve as medidas cautelares contra Bolsonaro, como tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar, baseadas em um inquérito que agora mira formalmente apenas outros réus, abrindo margem para questionamentos na Justiça.

Veja que as medidas cautelares foram tomadas num inquérito. Medidas cautelares foram vistas como necessárias. De repente, nesse inquérito e nesse contexto, o Bolsonaro não é denunciado. E agora? Se perdeu o objeto dessas cautelares, porque vai cautelar o quê? A cautela é para que ele não fugisse, para que ele usasse tornozeleira. Agora ele não foi denunciado. Vale dizer, não há mais sustentação para isso. Daí a brecha. Wálter Maierovitch

Mesmo assim, o jurista destaca que Bolsonaro ainda pode ser denunciado futuramente, pois a PGR não pediu arquivamento do inquérito, o que mantém a investigação aberta.

Mas, atenção, ele ainda pode ser denunciado. Então, esse inquérito pode estar ainda buscando elementos. O procurador Gonet deixou essa porta aberta, porque tem uma pergunta que não quer calar. Ora o crime fala em favorecimento. Favorecimento a quê? Ao Bolsonaro. Então, eles estão atuando numa coação, num constrangimento, mediante grave ameaça, num constrangimento pra favorecer alguém. A quem interessa essa coação? Nessa coação tem uma participação direta do Jair Bolsonaro? A resposta é sim. Por quê? Porque o Bolsonaro não foi denunciado. Wálter Maierovitch

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: