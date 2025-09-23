Topo

Petróleo sobe US$1 com paralisação do reinício das exportações de petróleo curdo

23/09/2025 16h31

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com alta de mais de US$1 por barril nesta terça-feira, após a paralisação de um acordo para retomar as exportações do Curdistão iraquiano, o que apaziguou as preocupações de alguns investidores de que a retomada exacerbaria temores com o excesso de oferta global.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$1,06, ou 1,6%, para fechar a US$67,63 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) subiu US$1,13, ou 1,8%, para fechar a US$63,41 por barril.

Ambos os índices de referência recuperaram perdas modestas anteriores.

As exportações de petróleo por oleoduto da região do Curdistão iraquiano para a Turquia ainda não haviam sido reiniciadas nesta terça-feira, apesar das esperanças de um acordo para pôr fim ao impasse, já que dois produtores importantes pediram garantias de pagamento da dívida.

O acordo entre os governos federal e regional curdo do Iraque e as empresas petrolíferas visa retomar as exportações de cerca de 230.000 barris por dia de petróleo do Curdistão para o mercado global via Turquia, interrompidas desde março de 2023.

O Brent e o WTI haviam caído nas quatro sessões anteriores, somando recuo de cerca de 3%.

"Esse foi um exemplo perfeito de 'não conte seus barris até que eles tenham sido bombeados'. O mercado foi vendido com base em relatos de um acordo com o Curdistão, e a falta de um acordo agora tirou esses barris do mercado", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

De modo geral, o mercado global de petróleo está se preparando para uma oferta elevada e uma demanda desacelerada, prejudicada pela adoção de veículos elétricos e pelas pressões econômicas alimentadas pelas tarifas dos EUA.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Stephanie Kelly em Londres, Anjana Anil em Bengaluru e Siyi Liu em Cingapura)

