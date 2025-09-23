Petro pede na ONU abertura de um 'processo penal' contra Trump por ataques no Caribe

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu nesta terça-feira (23) na ONU a abertura de um "processo penal" contra seu homólogo americano, Donald Trump, por ter dado "a ordem" de atacar supostas lanchas de narcotraficantes no Caribe, onde morreram "jovens pobres" sem "armas para se defender".

Os Estados Unidos lançaram nas últimas semanas pelo menos três ações ofensivas contra embarcações que supostamente se dirigiam ao seu país com drogas provenientes da Venezuela, em eventos que, segundo Trump, resultaram em pelo menos 14 mortos.

Petro, que suspeita que algumas das vítimas eram colombianos, argumentou que o líder americano deve ser investigado por permitir "os disparos dos rifles contra os jovens que simplesmente queriam escapar da pobreza", durante sua intervenção na Assembleia Geral da ONU em Nova York.

O presidente de esquerda insistiu que os mortos não eram os grandes chefes dos cartéis, que na realidade "vivem" em Miami e "são vizinhos do presidente dos Estados Unidos".

"Dizem que os mísseis no Caribe eram para deter as drogas. Mentira!", acrescentou em um discurso enfático dirigido a Trump, que na semana passada retirou a Colômbia, maior produtor mundial de cocaína, da lista de países aliados dos Estados Unidos na luta contra as drogas.

Embora o ato não tenha implicado sanções, a retirada da certificação prejudicou a imagem de Petro, que Washington acusa de não fazer esforços suficientes para reduzir o número de cultivos ilegais no país sul-americano.

Petro, que deixará o poder em 2026, defende-se ao argumentar que sua administração realizou as maiores apreensões de cocaína da história e critica os Estados Unidos por não reduzirem a demanda.

"Aqui estão os consumidores", acrescentou, apontando que Trump supostamente tem assessores que estão "aliados há décadas aos chefes do narcotráfico de cocaína na Colômbia".

Os Estados Unidos são o principal aliado comercial e militar da Colômbia, mas desde a chegada de Trump ao poder, as relações com o governo de Petro se deterioraram por discrepâncias em temas como migração e tarifas impostas por Trump.

das/lv/nn/lm/am

© Agence France-Presse