PEC da Blindagem é imprestável e abre portas para o crime, diz relator

A Proposta de Emenda à Constituição que amplia imunidades para parlamentares e presidentes de partido é "absolutamente imprestável" e inconstitucional, avalia o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da matéria na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, no Poder e Mercado, do Canal UOL.

Vieira afirma que o texto aprovado na Câmara abre caminho para proteção de criminosos no Congresso ao exigir aval das Casas legislativas até para processar parlamentares por crimes graves, como corrupção ou associação com o crime organizado. A proposta enfrenta protestos e ampla rejeição no Senado.

A PEC como veio à Câmara dos Deputados é absolutamente imprestável. Ela é imprestável por duas razões. A primeira delas é porque ela é inconstitucional porque afronta uma série de princípios que são basilares da Constituição e porque ela tem um claro desvio de finalidade.

Ela é uma PEC que supostamente serve para preservar prerrogativas, mas quando você olha o conteúdo, o que ela faz é criar uma blindagem para que parlamentares federais, estaduais, distritais e presidentes de partido tenham imunidade para o cometimento de quaisquer tipos de crime.

Então se um deputado, um senador, comete um homicídio, se ele é corrupto, se ele, enfim, cometeu qualquer tipo de absurdo, ele só vai ser processado se os colegas parlamentares permitirem.

O mérito, o conteúdo dessa PEC é de proteção ao crime. É de estímulo à impunidade. É uma PEC que abre as portas do parlamento de vez para o crime organizado.

Por isso o parecer pela rejeição, nós temos uma majoritária parcela dos senadores já publicamente manifestando seu voto contra a PEC pela rejeição da PEC e a gente vai tocar isso.

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem

O senador também aponta que o texto ameaça a transparência e favorece interesses de grupos investigados, inclusive presidentes de partido sob suspeita. Para ele, a PEC não resolve problemas reais do mandato parlamentar e amplia o risco de infiltração do crime organizado.

O objetivo deles é esse. O texto aprovado na Câmara dos Deputados leva a isso. Você tem uma imunidade que se transfere também para os presidentes de partido. E o fundo disso, a razão disso é muito evidente.

Nós temos infelizmente no Brasil presidentes de partido hoje que são alvos de investigações ou mesmo já de processos por crimes graves. Não dá para tapar o sol com a peneira.

Não dá para tentar criar essa distração e dizer que, olha, nós estamos fazendo a PEC porque a gente não consegue trabalhar. Não é verdade.

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem

Relator da PEC da Blindagem sobre Moro: 'Falta a colegas atenção à lei'

Vieira destaca que a Constituição já garante proteção à atuação parlamentar e critica a tentativa de usar a proposta para justificar ofensas ou crimes de opinião.

Eu analisei a emenda proposta pelo senador [Sergio] Moro, o senador Portinho também apresentou uma emenda praticamente com o mesmo teor.

Como a gente vota pela rejeição da PEC, as emendas são consideradas prejudicadas, não precisaria nem analisá-las, mas em respeito aos colegas a gente faz essa análise.

E a gente aponta justamente isso, de que não há necessidade de proteger a fala do parlamentar porque essa fala já está protegida pela Constituição. É simples, tá lá escrito no texto da Constituição. Não há dúvida com relação a isso.

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem

Na avaliação do relator, ampliar a imunidade pode legitimar condutas criminosas e incentivar a impunidade dentro do Congresso.

Mas eu sou obrigado a mostrar com clareza que o que essa PEC faz, o objetivo dessa PEC, o resultado dela é proteção de bandidos. E não consigo imaginar que algum parlamentar sério não vai dizer que quer proteger bandido.

E não interessa se esse bandido cometeu calúnia, injúria, difamação ou se cometeu um estelionato, um furto, tráfico de entorpecentes, qualquer crime. deve ser apurado e punido.

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem

O senador prevê rejeição expressiva da proposta na CCJ do Senado, citando mais de 60 votos contrários já declarados.

Na última contagem, nós tínhamos mais de 60 senadores e senadoras que manifestaram publicamente o voto contrário. E a gente continua trabalhando e esclarecendo para os colegas qual é a realidade da PEC, quais são as consequências dela, para que eles possam ter um esclarecimento completo e fazer sua votação.

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem

Para Alessandro Vieira, a PEC representa um retrocesso institucional e não encontra justificativa prática, pois o atual sistema já prevê proteção ao mandato sem impedir investigações legítimas.

Não faz sentido deixar esse texto rodando pelas Casas esperando uma oportunidade, uma janela para aprovação da blindagem. Realmente eu não consigo visualizar valia em fazer isso.

Se a ideia é 'eu preciso proteger os mandatos para um bom exercício', essa proteção já existe. Nós temos apenas, talvez, que demandar mais das casas uma atenção.

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem

O relator critica ainda o uso de narrativas políticas para tentar justificar a PEC e reforça que o país precisa de ação parlamentar voltada para problemas reais, e não para garantir impunidade.

A polarização do Brasil está servindo de escudo para preguiçoso e para incompetente. A gente tem que parar com isso. O Brasil precisa da nossa atuação firme, corajosa e focada nos problemas verdadeiros da nação, não em defesa particular de interesse que dirá interesse de escapar de processo criminal.

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem

