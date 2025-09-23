Topo

Palestinos e Jordânia dizem que Israel fechará a passagem na Cisjordânia por tempo indeterminado

23/09/2025 10h35

Israel fechará, a partir de quarta-feira (24), e "até novo aviso" a principal passagem de fronteira entre a Cisjordânia, ocupada por Israel, e a Jordânia, informaram autoridades palestinas e jordanianas nesta terça-feira (23).

As autoridades israelenses ainda não confirmaram a decisão.

"A parte israelense nos informou sobre o fechamento da passagem de Al Karameh a partir de amanhã, quarta-feira (...) e até novo aviso, nos dois sentidos", indicou a Autoridade Geral Palestina de Fronteiras em um comunicado, que cita o presidente do organismo, Nazmi Muhanna.

A passagem de Al Karameh é a única saída internacional para os palestinos na Cisjordânia que não exige passar por Israel, que ocupa o território desde 1967.

A Direção de Segurança Pública da Jordânia também anunciou o fechamento da passagem, conhecida como Ponte do Rei Hussein.

A passagem está quase completamente fechada desde que um homem, a bordo de um caminhão, matou a tiros um soldado israelense e um oficial da reserva na semana passada.

© Agence France-Presse

